युद्ध-विराम के बीच आखिर क्यों प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को गाजा पट्टी में तत्काल जोरदार हमले करने का दिया निर्देश?

Highlights हमास ने दक्षिणी गाजा में इजराइली बलों पर गोलीबारी की है। अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध-विराम के लिए एक नयी अग्निपरीक्षा है।

तेल अवीवः इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को गाजा में तुरंत “शक्तिशाली हमले” करने का आदेश दिया है, जो अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध-विराम के लिए एक नयी अग्निपरीक्षा है। नेतन्याहू ने यह घोषणा सेना के यह जानकारी देने के कुछ ही देर बाद की कि हमास ने दक्षिणी गाजा में इजराइली बलों पर गोलीबारी की है। हमास की ओर से कुछ अवशेष लौटाए जाने के बाद दोनों पक्षों में तनाव पहले से ही काफी बढ़ गया था, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि ये अवशेष युद्ध के दौरान बरामद एक इजराइली बंधक के शव के हैं।

