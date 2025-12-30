Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पहली महिला पीएम खालिदा जिया कौन थी? पति की हत्या के बाद सत्ता में जमाए थे पैर

Khaleda Zia Dies: बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक, खालिदा जिया का मंगलवार, 30 दिसंबर, 2025 को बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया। ह 80 साल की थीं। उनकी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर उनके निधन की दुखद खबर की घोषणा करते हुए कहा कि उनका निधन आज सुबह करीब 6 बजे फज्र की नमाज के ठीक बाद हुआ।

बीएनपी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, "हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और सभी से उनकी दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं।"

खालिदा जिया के जीवन के बारे में

जिया ने 1991 में इतिहास रचा जब वह संसदीय लोकतंत्र की बहाली के बाद देश का नेतृत्व करते हुए बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उन्होंने 2001 से 2006 तक दूसरा कार्यकाल संभाला।

The BNP Chairperson and former Prime Minister, Begum Khaleda Zia, passed away today at 6:00 a.m., shortly after the Fajr prayer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji‘un. We pray for the forgiveness of her soul and request everyone to offer prayers for her departed soul. pic.twitter.com/KY2948UPD5 — Bangladesh Nationalist Party-BNP (@bdbnp78) December 30, 2025

उनके बड़े बेटे तारिक रहमान वर्तमान में बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और आगामी बांग्लादेश चुनावों में एक प्रमुख दावेदार हैं।

हालांकि, उनकी राजनीतिक यात्रा पसंद से नहीं बल्कि एक त्रासदी से शुरू हुई। उन्होंने अपने पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया, जिन्होंने 1977 से 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और 1978 में बीएनपी की स्थापना की। रहमान की 1981 में एक सैन्य तख्तापलट में हत्या कर दी गई थी।

इसके बाद के वर्षों में, जिया सैन्य शासन के खिलाफ आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरीं। उन्होंने सैन्य तानाशाह हुसैन मुहम्मद इरशाद के शासन के खिलाफ विपक्ष को संगठित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिन्हें आखिरकार 1990 में सत्ता से हटा दिया गया।

अपने करियर के अधिकांश समय में उनकी मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी अवामी लीग की नेता शेख हसीना थीं। इन दोनों महिलाओं ने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर राज किया, और उनकी प्रतिद्वंद्विता ने चुनावों, सरकारों और सड़क की राजनीति को समान रूप से आकार दिया।

जिया कई सालों से बीमार थीं, और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। वह अक्सर इलाज के लिए विदेश जाती थीं और हाल ही में, इस साल मई में यूनाइटेड किंगडम में इलाज कराने के बाद ढाका लौटी थीं।

रॉयटर्स समाचार एजेंसी द्वारा उद्धृत उनके डॉक्टरों के अनुसार, जिया कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं, जिनमें लिवर का उन्नत सिरोसिस, गठिया, मधुमेह और सीने और दिल से संबंधित समस्याएं शामिल थीं।

उनके बिगड़ते स्वास्थ्य ने उनके राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण को भी आकार दिया था। 2018 में, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था, जिसे उन्होंने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। दो साल बाद, 2020 में, उनकी लंबे समय की प्रतिद्वंद्वी शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार ने मेडिकल कारणों से उनकी जेल की सज़ा निलंबित कर दी, उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया और विदेश यात्रा करने या राजनीति में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी।

#WATCH | From ANI archives - The life and times of Bangladesh's first female Prime Minister, Khaleda Zia, who died earlier today at the age of 80. pic.twitter.com/EJvykG2qFq — ANI (@ANI) December 30, 2025

हसीना के सत्ता से हटने के बाद ही ये पाबंदियां हटाई गईं। इस साल जनवरी की शुरुआत में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ज़िया को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाज़त दी, जबकि कथित तौर पर अवामी लीग ने उनके पहले के अनुरोधों को कम से कम 18 बार खारिज कर दिया था।

कानूनी लड़ाई

बीमारी के कारण सक्रिय राजनीति से पीछे हटने के बाद भी, ज़िया कानूनी लड़ाइयों में फंसी रहीं। उन्होंने लगातार अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।

जनवरी 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आखिरी बचे भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया। इस फैसले से फरवरी में होने वाले आम चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो जाता।

