Gyaltsen Norbu: कौन हैं ग्यालत्सेन नोरबू? दलाई लामा के उत्तराधिकारी के रूप में चीन द्वारा चुने गए पंचेन लामा

बीजिंग: तिब्बत के अगले आध्यात्मिक नेता को चुनने का सवाल चीनी सरकार और तिब्बती निर्वासित समुदाय के बीच तनाव को फिर से बढ़ा रहा है। जबकि 14वें दलाई लामा ने दृढ़ता से घोषणा की है कि केवल भारत से संचालित होने वाले गादेन फोडरंग ट्रस्ट को ही उनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने का विशेष अधिकार है, लेकिन बीजिंग इसके विपरीत जोर देता है।

हाल ही में, 14वें दलाई लामा ने दोहराया कि किसी भी बाहरी प्राधिकरण को उनके पुनर्जन्म के चयन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की वैधता नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि उनका अगला अवतार एक “स्वतंत्र दुनिया” में जन्म लेगा, जो चीन के प्रभाव से परे क्षेत्रों का एक स्पष्ट संदर्भ है।

हालांकि, चीनी अधिकारी यह कहते रहे हैं कि तिब्बती बौद्ध नेताओं के किसी भी पुनर्जन्म को चीनी कानूनों, धार्मिक अनुष्ठानों और तथाकथित ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। इस टकराव ने तिब्बती आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान पर दशकों से चल रहे सत्ता संघर्ष को और गहरा कर दिया है।

30 years after China abducted the 11th Panchen Lama, Gedhun Choekyi Nyima — just 6 years old at the time — Beijing's handpicked “fake Panchen,” Gyaltsen Norbu, has pledged loyalty to Xi Jinping and vowed to help ‘sinicise’ Tibetan Buddhism. This is not religious leadership — it’s… pic.twitter.com/nmUJ7LHlrC