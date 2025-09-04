Amit Kshatriya: कौन हैं अमित क्षत्रिय? भारतीय मूल के इंजीनियर नासा में शीर्ष सिविल सेवा पद पर नियुक्त

नासा ने 3 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "कार्यवाहक नासा प्रशासक सीन पी डफी ने बुधवार को अमित क्षत्रिय को एजेंसी की शीर्ष सिविल सेवा भूमिका, नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया।"

Who is Amit Kshatriya? Indian-Origin Engineer Appointed To NASA’s Top Civil Service Role | Amit Kshatriya: कौन हैं अमित क्षत्रिय? भारतीय मूल के इंजीनियर नासा में शीर्ष सिविल सेवा पद पर नियुक्त

Amit Kshatriya: कौन हैं अमित क्षत्रिय? भारतीय मूल के इंजीनियर नासा में शीर्ष सिविल सेवा पद पर नियुक्त

नई दिल्ली: भारतीय मूल के रोबोटिक्स इंजीनियर अमित क्षत्रिय को एजेंसी की शीर्ष सिविल सेवा भूमिका, नासा का नया एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है। नासा में 20 वर्षों के अनुभव वाले अमित क्षत्रिय हाल ही में वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट मिशन डायरेक्टोरेट (ईएसडीएमडी) में चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के उप-प्रभारी के रूप में कार्यरत थे।

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

विस्कॉन्सिन में भारतीय प्रवासी माता-पिता के घर जन्मे और कैटी, टेक्सास में पले-बढ़े अमित क्षत्रिय ने कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (कैलटेक) और ऑस्टिन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे और माँ, जो एक रसायनज्ञ थीं, गणित और विज्ञान में शिक्षा के महत्व पर ज़ोर देते थे।

नासा में करियर

क्षत्रिय 2003 में नासा में शामिल हुए और उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर और अंतरिक्ष यान ऑपरेटर सहित कई भूमिकाएँ निभाईं, मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) के रोबोटिक संयोजन पर ध्यान केंद्रित किया। वे इतिहास में मिशन नियंत्रण उड़ान निदेशक के रूप में सेवा करने वाले लगभग 100 लोगों में से एक हैं।

इससे पहले, नासा के चंद्रमा से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में, क्षत्रिय आर्टेमिस अभियान के माध्यम से चंद्रमा पर मानवयुक्त मिशनों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिए ज़िम्मेदार थे, जिसने मानवता के पहले मंगल मिशन की नींव रखी।

पुरस्कार और सम्मान

अंतरिक्ष अन्वेषण में क्षत्रिय के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। अंतरिक्ष स्टेशन के 50वें अभियान के लिए प्रमुख उड़ान निदेशक के रूप में उनकी अनुकरणीय भूमिका के लिए उन्हें अप्रैल 2017 में नासा उत्कृष्ट नेतृत्व पदक से सम्मानित किया गया था। जनवरी 2013 में, उन्हें वाणिज्यिक कक्षीय परिवहन सेवा ड्रैगन प्रदर्शन मिशन के लिए प्रमुख रोबोटिक्स अधिकारी के रूप में उनके कार्यों के लिए सिल्वर स्नूपी (अंतरिक्ष यात्री व्यक्तिगत उपलब्धि पुरस्कार) से सम्मानित किया गया था।

सहायक प्रशासक के रूप में भूमिका

अपनी नई भूमिका में, क्षत्रिय नासा में सर्वोच्च पदस्थ सिविल सेवक के रूप में कार्य करते हैं, प्रशासक सीन पी डफी के वरिष्ठ सलाहकार और एजेंसी के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। अब वह नासा के 10 केंद्र निदेशकों के साथ-साथ वाशिंगटन स्थित नासा मुख्यालय में मिशन निदेशालय के सहयोगी प्रशासकों का नेतृत्व करते हैं।

एजेंसी के बयान में कहा गया है, "क्षत्रिय को नासा के शीर्ष पदों पर पदोन्नत करने से आर्टेमिस के माध्यम से अमेरिका की चंद्रमा पर वापसी हमारी एजेंसी के मूल में आ गई है। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप और डफी की अमेरिकियों को चीन से पहले चंद्रमा पर वापस लाने की गंभीरता को दर्शाता है।"

नासा प्रशासक सीन पी. डफी ने कहा, "अमित ने नासा में एक समर्पित लोक सेवक के रूप में दो दशकों से अधिक समय बिताया है और अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उनके नेतृत्व में, एजेंसी राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान चंद्रमा पर वापसी के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण तैयार करेगी।"

उन्होंने आगे कहा, "अमित का ज्ञान, ईमानदारी और अन्वेषण के एक नए युग की शुरुआत करने की अटूट प्रतिबद्धता उन्हें सहयोगी प्रशासक के रूप में हमारी एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य बनाती है। अमित के साथ, हम संभावनाओं की सीमाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे।"

