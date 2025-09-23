कौन हैं अलेक्जेंडर डंकन? रिपब्लिकन नेता जिन्होंने हनुमानजी पर की विवादित टिप्पणी

एक एक्स पोस्ट में, रिपब्लिकन नेता एलेक्ज़ेंडर डंकन ने लिखा, "हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं!"

कौन हैं अलेक्जेंडर डंकन? रिपब्लिकन नेता जिन्होंने हनुमानजी पर की विवादित टिप्पणी

नई दिल्ली: रिपब्लिकन नेता, एलेक्ज़ेंडर डंकन ने एक हनुमान जी के खिलाफ अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया। डंकन ने हनुमान जी को "झूठा देवता" कहा। एक एक्स पोस्ट में, रिपब्लिकन नेता ने लिखा, "हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू देवता की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं!"

उनकी टिप्पणी की इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने कड़ी आलोचना की। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने भी डंकन की टिप्पणी की निंदा की। एचएएफ ने X पर लिखा, "नमस्ते, टेक्सास जीओपी, क्या आप अपनी पार्टी के उस सीनेट उम्मीदवार को अनुशासित करेंगे जो भेदभाव के विरुद्ध आपके दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करता है—और बेहद घिनौनी हिंदू-विरोधी नफ़रत प्रदर्शित करता है—और पहले संशोधन के स्थापना खंड का अनादर तो छोड़ ही दीजिए।"

अलेक्जेंडर डंकन कौन हैं?

डंकन अमेरिकी सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। गौरतलब है कि डंकन टेक्सास से रिपब्लिकन पार्टी के सीनेट उम्मीदवार हैं। उन्होंने 13 साल तक पुलिस में भी सेवा की है। डंकन ने कैलिफ़ोर्निया में भी सेवा की है। अमेरिका में पुलिस के स्वामित्व वाले एक मीडिया संस्थान के अनुसार, कैलिफ़ोर्निया में सेवा करते हुए, डंकन ने उन "भ्रामक और खतरनाक" नीतियों के परिणामों का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिनमें नागरिकों की सुरक्षा पर राजनीतिक एजेंडे को प्राथमिकता दी गई थी। डंकन ने मीडिया संस्थान के हवाले से कहा, "मैंने देखा कि जब नेता जनता से पहले राजनीति को प्राथमिकता देते हैं तो क्या होता है।"

हिंदू अमेरिकन फ़ाउंडेशन (HAF) ने डंकन की टिप्पणी पर कहा:

डंकन की टिप्पणी की निंदा करते हुए, एचएएफ ने इसे "हिंदू विरोधी और भड़काऊ" बताया। एचएएफ ने रिपब्लिकन पार्टी से अपने नेता को अनुशासित करने का भी अनुरोध किया। उनकी आलोचना का जवाब देते हुए, रिपब्लिकन सीनेट ने उनके आलोचकों को जवाब देने के लिए बाइबिल के कुछ श्लोक उद्धृत किए।

एक अन्य एक्स पोस्ट में, डंकन ने अमेरिकियों से पश्चिमी संस्कृति को "संरक्षित" करने का अनुरोध किया।

