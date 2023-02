वीडियो: "कोहिनूर भारत को वापस दो…", क्या हुआ जब ब्रिटेन के टीवी शो में भिड़ गईं भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर, देखें कैसे दिया जवाब

Highlights सोशल मीडिया पर भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नरिंदर कौर को अन्य महिला से भिड़ते हुए देखा गया है। ऐसे में नरिंदर कौर को महिला को यह कहते हुए भी सुना गया कि आपको इतिहास पता नहीं है।

लंदन: भारतीय मूल की पत्रकार नरिंदर कौर ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कोहिनूर हीरे को लेकर एक टीवी शो में हो रही एक तीखी बहस को देखी गई है। इस टीवी शो में नरिंदर कौर खुद मौजूद थी और कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की मांग पर चर्चा हो रही थी।

वीडियो में देखा गया है कि कौर और लेखिका और एंकर एम्मा वेब के बीच इस मुद्दे को लेकर काफी तर्क हो रहा है। दोनों महिलाएं अपना पक्ष रखना चाहती हैं, इस बीच वेब कौर से कहती है कि आप मेरी बात को पहले पूरी होने दें।

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा गया है कि कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने को लेकर ब्रिटेन के एक मशहूर टीवी शो में नरिंदर कौर और एम्मा वेब के बीच बहस हो रही है। ऐसे में वीडियो के शुरु होते ही देखा गया है कि दोनों महिलाओं ने इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखने की कोशिश की है। ऐसे में कोहिनूर हीरे पर बोलते हुए एम्मा ने तर्क दिया है कि हीरे के मालाकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है।

The kohinoor diamond was founded in Indian soil. It represents to the British their dark brutal colonial history. They have NO BUSINESS in continuing to benefit from colonisation. The UN recognises the right of a country to reclaim its treasures. https://t.co/uL3FfoqvzC