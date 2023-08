Yevgeny Prigozhin: वैगनर लड़ाकों की भर्ती कर रहा येवगेनी, पुतिन के खिलाफ असफल तख्तापलट के बाद पहला वीडियो जारी किया, देखें

Highlights प्रिगोझिन जून में रूस में विद्रोह के बाद सुर्खियों में आया था। प्रिगोझिन को पुतिन के शासन काल में लंबे समय तक शक्तिशाली संरक्षण मिला। रूसी सोशल मीडिया चैनलों पर यह जानकारी दी गई।

Yevgeny Prigozhin: रूसी नेता येवगेनी प्रिगोझिन ने सोमवार को वैगनर समूह में भर्ती के लिए वीडियो जारी किया। रूस में रक्षा अधिकारियों के खिलाफ अल्पकालिक विद्रोह करने के बाद पहली बार प्रिगोझिन सामने आया है। रूसी सोशल मीडिया चैनलों पर यह जानकारी दी गई।

प्रिगोझिन जून में रूस में विद्रोह के बाद सुर्खियों में आया था। उसके अल्पकालिक विद्रोह ने 23 साल से रूस में शासन कर रहे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। वैगनर के संस्थापक प्रिगोझिन को पुतिन के शासन काल में लंबे समय तक शक्तिशाली संरक्षण मिला।

⚡️#BREAKING Yevgeny Prigozhin appeared in a video for the first time in a while, this time from Africa and invites people to join the ranks of Wagner PMC. pic.twitter.com/gSb8YaqMp9