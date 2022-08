वीडियो: हाथ में बड़ा चाकू लेकर और 'अल्लाह-अल्लाह' चिल्लाते हुए शख्स ने खूब किया हंगामा, कई पुलिसकर्मियों की कोशिश से पकड़ा गया

बर्मिंघम: इंग्लैंड के बर्मिंघम में उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब एक शख्स चाकू हाथ में लेकर हंगामा करने लगा। बाद में कई पुलिसकर्मियों ने मुश्किल से उस पर काबू पाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सामने आई जानकारी के अनुसार यह पूरी घटना 16 अगस्त को बर्मिंघम के एलम रॉक इलाके के फर्नहर्स्ट रोड पर हुई।

चाकू लेकर हंगामा करता और पकड़ा गए शख्स की उम्र 40 से50 साल के बीच की बताई जा रही है। उसे जब पुलिस ने पकड़ा तो उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था। बताया जा रहा है कि वह सड़क पर हथियार के साथ चिल्लाते हुए दिखा। यह बात भी सामने आई कि उसने चाकू से एक पेड़ पर कई वार किए और कारों में लोगों के पास जाने की कोशिश कर रहा था।

इसके बाद किसी ने पुलिस को जानाकरी दी। सामने आए वीडियो क्लिप में शख्स हाथ में चाकू लिए एक बिल्डिंग के बरामदे की छत पर खड़ा नजर आता है। उसे वीडियो में 'अल्लाह, अल्लाह' चिल्लाते हुए सुना जाता है। इस बीच हथियारबंद पुलिस के जवान उसे घेर लेते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं।

Meanwhile in Alum Rock, Birmingham another ‘Local’ resident gets tazered by police



He has a knife, he has a rucksack, he’s threatening police, what else do they want… take him down 🤔🙄 pic.twitter.com/sWGmpzhed8