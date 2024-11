Mike Tyson vs Jake Paul: 27 साल के जैक पॉल से 79-73 हारे 58 साल के माइक टायसन?, 20 साल बाद पेशेवर मुकाबला खेलने रिंग पर उतरे, पुराना जादू नहीं दिखा

Highlights Mike Tyson vs Jake Paul Live Streaming: मुकाबले को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया था। Mike Tyson vs Jake Paul Live Streaming: माइक टायसन 20 साल बाद पेशेवर मुकाबला खेलने के लिए रिंग पर उतरे थे। Mike Tyson vs Jake Paul Live Streaming: बहुप्रचारित मुकाबले में 27 साल के जैक पॉल से हार गए।

Mike Tyson vs Jake Paul Live Streaming: अपने जमाने के दिग्गज मुक्केबाज माइक टायसन 58 साल की उम्र में अपना पुराना जादू नहीं दिखा पाए और यहां एक बहुप्रचारित मुकाबले में 27 साल के जैक पॉल से हार गए। टायसन 20 साल बाद पेशेवर मुकाबला खेलने के लिए रिंग पर उतरे थे और इसलिए इस मुकाबले को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया था।

Mike Tyson slapped Jake Paul. Jake's official response? #PaulTyson

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/lPpeSxdXzZ — Netflix (@netflix) November 15, 2024

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson

8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0— Netflix (@netflix) November 15, 2024

मुकाबला हालांकि उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा और दर्शकों ने इस पर खुलकर नाराजगी भी व्यक्त की। यूट्यूबर से मुक्केबाज बने जैक पॉल को सर्वसम्मति से विजेता घोषित किया गया। जीत के अंतर को लेकर हालांकि जज एकमत नहीं थे। एक जज ने पॉल को 80-72 से जबकि दो अन्य जज ने 79-73 से विजेता घोषित किया। टायसन ने शुरू में आक्रामकता दिखाई लेकिन वह इसे बरकरार नहीं रख पाए।

दूसरी तरफ जैक पॉल इससे अधिक आक्रामक हो गए। टायसन के पास उनके करारे मुक्कों का कोई जवाब नहीं था। यह मुकाबला पहले 20 जुलाई को होना था लेकिन टायसन के बीमार पड़ जाने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इसी के साथ आयोजित किए गए एक अन्य मुकाबले में केटी टेलर ने अमांडा सेरानो को हराकर अपना सुपर लाइटवेट खिताब बरकरार रखा।

