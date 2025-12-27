बांग्लादेश में रॉक गायक जेम्स के संगीत समारोह पर ईंट-पत्थर से हमला, 25 छात्र घायल, वीडियो

Highlights हाल के दिनों में देश में सांस्कृतिक संस्थानों को निशाना बनाकर कई हमले हुए हैं।

ढाकाः बांग्लादेश के फरीदपुर में मशहूर रॉक गायक जेम्स के संगीत समारोह को रद्द कर दिया गया है। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ के हमले और इसमें कम से कम 20 छात्रों के घायल होने के बाद यह कदम उठाया गया। अधिकारियों और आयोजकों ने यह जानकारी दी। ‘जेम्स’ के नाम से मशहूर बांग्लादेशी गायक-गीतकार फारूक महफूज अनम जेम्स ने कई 'हिट' हिंदी फिल्मों के गाने भी गाए हैं। भीड़ के हमले की घटना शुक्रवार रात को हुई। हाल के दिनों में देश में सांस्कृतिक संस्थानों को निशाना बनाकर कई हमले हुए हैं।

पिछले कुछ हफ्तों में ढाका स्थित छायानट और उदिची शिल्पी गोष्ठी जैसे संगठनों में तोड़फोड़ की घटनाएं हुई है। जेम्स का यह संगीत कार्यक्रम फरीदपुर जिला स्कूल के 185वें स्थापना दिवस समारोह के समापन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। समाचार पोर्टल ‘टीबीएसन्यूज डॉट नेट’ के अनुसार, यह कार्यक्रम स्कूल परिसर में बनाए गए एक अस्थायी मंच पर देर रात होना था।

Islamist mob attacks concert of Bangladesh's biggest rockstar James at Faridpur. James has sung for Bollywood also. The mob wants no music or cultural festivals to be held in Bangladesh. James somehow managed to escape. pic.twitter.com/0yNeU0Us9h — Deep Halder (@deepscribble) December 26, 2025

हालांकि, कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले कुछ बाहरी लोगों के एक समूह ने प्रवेश से रोके जाने के बाद जबरन घुसने की कोशिश की। उन्होंने ईंट-पत्थर फेंके और मंच पर कब्जा करने का प्रयास किया। आयोजकों के अनुसार, स्कूल के छात्रों ने हमलावरों का मुकाबला किया लेकिन पथराव में कम से कम 25 छात्र घायल हो गए।

हालांकि, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सदर सर्कल) अजमीर हुसैन ने कहा कि घायलों की वास्तविक संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमले में घायल लोगों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है। हम विस्तृत जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।’’

‘द डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, हालात को देखते हुए आयोजन समिति के संयोजक मुस्तफिजुर रहमान शमीम ने फरीदपुर जिला प्रशासन के आदेश पर कार्यक्रम रद्द कर दिया। जेम्स बांग्लादेशी रॉक बैंड ‘नगर बाउल’ के प्रमुख गायक, गीतकार और गिटार वादक हैं।

उन्होंने ‘गैंगस्टर’, ‘वो लम्हे’ और ‘लाइफ इन अ… मेट्रो’ जैसे कई हिट हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए हैं। कार्यक्रम की प्रचार और मीडिया उप-समिति के संयोजक राजीबुल हसन खान ने कहा कि हमले का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम यह समझ नहीं पाए कि जेम्स के कार्यक्रम पर हमला क्यों और किसने किया। सारी स्थिति के मद्देनजर जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार हमें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा।’’

Web Title: watch Bangladesh Faridpur 25 students injured in mob attack venue, rock singer James concert cancelled stone-pelting disrupt Bangladesh rock singer's concert video