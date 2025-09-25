और देखते ही देखते जमीन में सड़क?, वीडियो देख होंगे हैरान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 25, 2025 14:04 IST2025-09-25T14:01:25+5:302025-09-25T14:04:53+5:30
Bangkok:बैंकाक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की संरचना प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन पुलिस थाना और आस-पास की अन्य इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है।
Bangkok: बैंकाक में सड़क का एक हिस्सा ढह जाने से एक बड़ा खड्ड बन गया, जिससे यातायात बाधित हुआ, आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा और आसपास के क्षेत्र को फौरन खाली कराना पड़ा। बैंकाक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने बताया कि बुधवार को हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।
बैंकॉक का एक वीडियो वायरल है. वीडियो में सड़क अचानक धंसने लगी, जिसके कारण आसपास के बिजली के पोल सड़क में समा गए. इस हादसे के कारण मुख्य सड़क पर कई फीट गहरा गड्ढा हो गया. #Bangkokpic.twitter.com/Nc0zO3uFTw— The Lallantop (@TheLallantop) September 24, 2025
जब ट्रैफिक के बीच बैंकॉक की सड़क धंस गई 🙄 pic.twitter.com/FyP6DF7TYQ— Govind Pratap Singh | GPS (@govindprataps12) September 24, 2025
उन्होंने बताया कि अधिकारियों का मानना है कि यह हादसा एक भूमिगत रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण हुआ। सड़क के ढहने के वीडियो में सड़क का हिस्सा धीरे-धीरे धंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बिजली के कई खंभे गिर गए और पानी के पाइप क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे-जैसे खड्ड बड़ा होता गया और चार लेन वाली सड़क पूरी तरह से कट गई।
थाईलैंड की राजधानी में बैंकॉक में एक व्यस्त सड़क जमीन में समा गई, रोड पर 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. बैंकॉक के वजीरा अस्पताल के आसपास के इलाके को खाली कराना पड़ा और ट्रैफिक को पूरी तरह से बंद करना पड़ा.#BANGKOK#bangkokroadbreakpic.twitter.com/YoQCh7Lc4a— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) September 24, 2025
दहला देगा बैंकॉक का ये वीडियो...
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक व्यस्त सड़क देखते ही देखते जमीन में समा गई और रोड पर 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. वीडियो आया सामने.#bangkok | #thailand | #videopic.twitter.com/b2BXDIIdvk— NDTV India (@ndtvindia) September 24, 2025
खड्ड का एक किनारा एक पुलिस थाने के ठीक सामने तक फैल, जिससे उसकी भूमिगत संरचना दिखाई देने लगी। पास के एक अस्पताल ने कहा है कि वह दो दिनों के लिए बाह्य रोगी सेवाएं बंद कर देगा। बैंकाक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की संरचना प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन पुलिस थाना और आस-पास की अन्य इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है।
Bangkok | बँकॉकमधील एक धक्कादायक व्हिडिओ समोर आलाय. हा धडकी भरवणारा व्हिडिओ सध्या चर्चेचा विषय ठरतोय. बँकॉकमध्ये बघता बघता पूर्ण रस्ताच खचलाय. मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर वर्दळ होती. वाहनं उभी होती. अशातच हा रस्ता अचानक खचला आणि मोठी दुर्घटना घडली. त्यामुळे रस्त्यावर खड्डा की… pic.twitter.com/NXbe2vBjfC— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) September 24, 2025
थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक सड़क अचानक से खाई में बदल गई. बैंकॉक के वजीरा अस्पताल के पास 50 मीटर गहरा गड्ढा हो गया. इस बड़े सिंकहोल की वजह से सड़क को खाली कराना पड़ा और ट्रैफ़िक को पूरी तरह से बंद करना पड़ा. हादसे के दौरान कुछ गाड़ियां इसकी चपेट में आ गईं और सड़क पर बने… pic.twitter.com/pvbOGNA15P— Aaj Tak Radio (@aajtakradio) September 24, 2025
थाईलैंड की राजधानी बैंगकॉक से एक खतरनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है!
बैंकॉक में वजीरा अस्पताल के पास सैमसेन रोड पर अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया, जिसकी गहराई लगभग 50 मीटर थी।
गड्ढे के कारण कुछ गाड़ियाँ और बिजली के खंभे उसमें समा गए।
बिजली के तारों से… pic.twitter.com/225S2uV71Q— Karishma Aziz (@KarishmaAziz_) September 25, 2025
अधिकारियों ने इलाके में बिजली और पानी भी काट दिया है। चाडचार्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश से और नुकसान होने की आशंका है। बैंकाक में इस समय मानसून का मौसम है।