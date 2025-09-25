और देखते ही देखते जमीन में सड़क?, वीडियो देख होंगे हैरान

September 25, 2025

Bangkok:बैंकाक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की संरचना प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन पुलिस थाना और आस-पास की अन्य इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है।

Bangkok

Highlightsअधिकारियों ने इलाके में बिजली और पानी भी काट दिया है। बैंकाक में इस समय मानसून का मौसम है।भारी बारिश से और नुकसान होने की आशंका है।

Bangkok: बैंकाक में सड़क का एक हिस्सा ढह जाने से एक बड़ा खड्ड बन गया, जिससे यातायात बाधित हुआ, आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा और आसपास के क्षेत्र को फौरन खाली कराना पड़ा। बैंकाक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने बताया कि बुधवार को हुए इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन तीन वाहन क्षतिग्रस्त हो गए।

   

उन्होंने बताया कि अधिकारियों का मानना ​​है कि यह हादसा एक भूमिगत रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण हुआ। सड़क के ढहने के वीडियो में सड़क का हिस्सा धीरे-धीरे धंसता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे बिजली के कई खंभे गिर गए और पानी के पाइप क्षतिग्रस्त हो गए। जैसे-जैसे खड्ड बड़ा होता गया और चार लेन वाली सड़क पूरी तरह से कट गई।

 

खड्ड का एक किनारा एक पुलिस थाने के ठीक सामने तक फैल, जिससे उसकी भूमिगत संरचना दिखाई देने लगी। पास के एक अस्पताल ने कहा है कि वह दो दिनों के लिए बाह्य रोगी सेवाएं बंद कर देगा। बैंकाक शहर के अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल की संरचना प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन पुलिस थाना और आस-पास की अन्य इमारतों को खाली करने का आदेश दिया गया है।

    

अधिकारियों ने इलाके में बिजली और पानी भी काट दिया है। चाडचार्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी इस गड्ढे को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश से और नुकसान होने की आशंका है। बैंकाक में इस समय मानसून का मौसम है।

