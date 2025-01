Washington DC Plane Crash: हादसे के वक्त 60 यात्रियों से भरा था विमान, नदी में गिरते ही उड़े परखच्चे; लोगों की तलाश जारी

Washington DC Plane Crash: वाशिंगटन के निकट रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय बुधवार को एक यात्री विमान सेना के एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया, जिसके बाद निकटवर्ती पोटोमैक नदी में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। विमानन कंपनी ‘अमेरिकन एयरलाइंस’ के अनुसार विमान में 60 यात्री और चालक दल के चार सदस्य सवार थे। हादसे में लोगों के हताहत होने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हवाई अड्डे पर विमान परिचालन रोक दिया गया है।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हेलीकॉप्टर जीवित लोगों की तलाश एवं बचाव के लिए घटनास्थल के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। हवाई अड्डे के ठीक उत्तर में जॉर्ज वॉशिंगटन पार्कवे के पास स्थित एक स्थान से बचाव नौकाओं को पोटोमैक नदी में उतारा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हेंरीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई ‘‘भयावह दुर्घटना’’ के बारे में जानकारी दी गई है।

#WATCH | Aerial visuals of crews at Potomac River following the midair collision.



A commercial airliner collided with a military helicopter while heading towards Ronald Reagan National Airport. The Ronald Reagan National Airport said that all takeoffs and landings have been… pic.twitter.com/sSEPjrTAyM — ANI (@ANI) January 30, 2025

इस बीच, वाशिंगटन डीसी के निकट विमान दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य के लिए तटरक्षक बल सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है: अमेरिकी गृह मंत्री। संघीय विमानन प्रशासन (एफएए) ने बताया कि यह टक्कर पूर्वी मानक समयानुसार रात लगभग नौ बजे हुई, जब कंसास के विचिटा से उड़ान भरने वाला एक क्षेत्रीय विमान हवाई अड्डे के रनवे पर पहुंचते समय एक सैन्य ‘ब्लैकहॉक’ हेलीकॉप्टर से टकरा गया।

Federal Aviation Administration (FAA) and National Transportation Safety Board (NTSB) to investigate the airspace incident that occurred near the Ronald Reagan National Airport. Further details awaited. https://t.co/nfCSfdn9Xopic.twitter.com/mA0WFO2SZj — ANI (@ANI) January 30, 2025

दुर्घटना के समय हवाई यातायात नियंत्रण टावर से प्राप्त ऑडियो में एक नियंत्रक को यात्री विमान के संदर्भ में हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछते हुए सुना गया, ‘‘पीएटी25 क्या आपके पास सीआरजे दिख रहा है।’’ विमानन कंपनी ‘अमेरिकन एयरलाइंस’ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उसे इन खबरों की जानकारी है कि उसका एक विमान इस दुर्घटना में शामिल है।

Reuters reports, "The Ronald Reagan National Airport said late on Wednesday that all takeoffs and landings were halted at the airport in the Washington region as emergency personnel responded to an aircraft incident. The Washington D.C. Fire Department said separately that there… — ANI (@ANI) January 30, 2025

आपातकालीन कर्मचारी विमान दुर्घटना के बाद राहत एवं बचाव कार्य कर रहे हैं। यह घटना 13 जनवरी, 1982 को ‘एयर फ्लोरिडा’ के विमान की दुर्घटना की याद दिलाती है जो पोटोमैक में गिर गया था। उस हादसे में 78 लोग मारे गए थे। उस दुर्घटना का कारण खराब मौसम बताया गया था।

