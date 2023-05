वायरल वीडियो: ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के आरोप में सोशल मीडिया स्टार हस्बुल्ला को दागेस्तान में गिरफ्तार किया गया

Highlights हसबुल्ला ने ट्रैफिक कानूनों का उल्लंघन किया था दोस्त की शादी का जश्न मनाने के दौरान सड़क पर चले गए अन्य ड्राइवरों परेशान करने का आरोप

नई दिल्ली: निया की सबसे प्रसिद्ध इंटरनेट हस्तियों में से एक हस्बुल्ला मैगोमेदोव को ट्रैफिक कानूनों के उल्लंघन के आरोप में दागेस्तान में गिरफ्तार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हस्बुल्ला मैगोमेदोव को उनके कुछ दोस्तों के साथ यातायात उल्लंघन के लिए दागेस्तान में गिरफ्तार किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार सोशल मीडिया स्टार अपने दोस्त की शादी का जश्न मना रहे थे।

सोशल मीडिया स्टार हस्बुल्ला मैगोमेदोव दोस्त की शादी का जश्न मनाने के दौरान सड़क पर चले गए और अन्य ड्राइवरों को परेशान किया। हसबुल्ला ने बाद में अपने कृत्य के लिए माफी मांगी।

Video of the traffic incident that reportedly led to Hasbulla’s arrest. pic.twitter.com/2SSSNebavl