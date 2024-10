Viral Video: भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा में करना पड़ा नफरत का सामना, कैनेडियन महिला ने कहा-'गो बैक इंडिया'

Viral Video: भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक अश्विन अन्नामलाई ने देश की भारतीय आबादी के खिलाफ घृणा अपराधों में "चिंताजनक वृद्धि" के बारे में चिंता व्यक्त की। बढ़ती चिंताएँ भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक स्तर के तनाव के साथ मेल खाती हैं। अन्नामलाई ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्हें एक महिला द्वारा नस्लवादी हमले का निशाना बनते हुए देखा जा सकता है, जिसने गलत तरीके से यह मान लिया था कि वह एक भारतीय नागरिक है। उन्होंने इस अनुभव को बेहद परेशान करने वाला बताया, साथ ही कहा कि ऐसी घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं।

उसने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "किचनर-वाटरलू के एक समय के स्वागत करने वाले समुदाय ने घृणा में चिंताजनक वृद्धि देखी है। आज मैंने जो अनुभव किया, उसका एक व्यक्तिगत विवरण यहाँ है: जब मैं एर्ब/एवनडेल में टहलने के लिए निकला था, तो एक अनजान महिला ने मुझे उंगली दिखाई और नफरत फैलाई। उसने गलत तरीके से सोचा कि मैं भारतीय हूँ और मुझे तुरंत वहाँ से चले जाना चाहिए। जब ​​मैंने उसे बहुत विनम्रता से चुनौती दी, तो वह अपनी नस्लवादी टिप्पणियों पर उतर आई... वह इस बात से भी परेशान है कि समुदाय में काले लोग भी हैं। उसने मुझ पर अंग्रेजी न बोलने का भी आरोप लगाया और कहा कि मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए।"

The once welcoming community of Kitchener-Waterloo has seen a disturbing rise in hate, particularly against people of colour. Here’s a personal account of what I experienced today: A random woman gave me the finger & spewed hate while I was out for a walk at Erb/Avondale 🧵 1/n pic.twitter.com/TxvXeXW3Yd