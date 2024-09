VIDEO: अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए SpaceX क्रू-9 सफलतापूर्वक आईएसएस पर पहुंचा, सुनीता विलियम्स ने किया वेलकम

Highlights स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से सफलतापूर्वक पहुंचा जो आईएसएस पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया

नई दिल्ली: स्पेसएक्स क्रू-9 मिशन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) से सफलतापूर्वक जुड़ गया, जो आईएसएस पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन की लाइव स्ट्रीम में शनिवार को दोपहर 1:17 बजे (1717 जीएमटी) फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण के बाद, शाम 5:30 बजे ड्रैगन अंतरिक्ष यान आईएसएस से संपर्क करता हुआ दिखाया गया।

डॉकिंग पूरी होने के बाद, नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव शाम करीब 7:00 बजे आईएसएस पर सवार हुए। अंतरिक्ष स्टेशन पर उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। हेग और गोरबुनोव दोनों महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान जारी रखते हुए आईएसएस पर करीब पांच महीने बिताएंगे। नासा की उप प्रशासक पाम मेलरॉय ने एक समाचार सम्मेलन के दौरान इस दिन को "शानदार" बताया।

हालांकि, मिशन का मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनी विलियम्स को वापस लाना है, जिनका नियोजित प्रवास उनके बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान में समस्याओं के कारण महीनों तक बढ़ा दिया गया था। जून में अपनी पहली चालक दल वाली उड़ान भरने वाले स्टारलाइनर को अपने प्रणोदन प्रणाली में समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नासा के पास अपनी योजनाओं को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

मूल रूप से, विल्मोर और विलियम्स को आईएसएस पर केवल आठ दिन रहने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कई सप्ताह तक गहन परीक्षण के बाद विश्वसनीयता संबंधी चिंताएँ सामने आने के बाद नासा को स्टारलाइनर को बिना चालक दल के वापस धरती पर भेजना पड़ा। इसके बाद स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन को धरती पर उनकी वापसी का काम सौंपा गया।

क्रू-9 का प्रक्षेपण शुरू में अगस्त के मध्य से सितंबर के अंत तक स्थगित कर दिया गया था, जिससे नासा को स्टारलाइनर की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अधिक समय मिल गया। अतिरिक्त देरी तूफान हेलेन के कारण हुई, जो निर्धारित प्रक्षेपण से कुछ दिन पहले फ्लोरिडा में आया था।

