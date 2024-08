Video: ढाका से भागने के कुछ घंटों बाद शेख हसीना दिल्ली के पास हिंडन एयर बेस पर उतरीं

नई दिल्ली: भारी सुरक्षा के बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का हेलीकॉप्टर सोमवार को दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर उतरा। इससे कुछ घंटे पहले ही वह ढाका से भाग गई थीं।

शेख हसीना के इस्तीफा देने और अपनी बहन के साथ देश छोड़ने के तुरंत बाद बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया।

#BREAKING: Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has landed in Agartala, the capital city of Indian state of Tripura as per reports. Agartala is the closest Indian city to Dhaka. Below visuals of Sheikh Hasina along with her sister escaping in a Bangladesh Air Force chopper. pic.twitter.com/JqeDS8BnAy — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 5, 2024

इस बीच, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। डॉ. सलीमुल्लाह खान और डॉ. आसिफ नजरूल के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार शीघ्र ही बांग्लादेश को चलाएगी।

बांग्लादेश के अखबार प्रोथोम अलो ने खबर दी है कि आवामी लीग के ढाका जिला कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को शाम करीब 4 बजे आग लगा दी।

No one could have guessed that the CAA was for Sheikh Hasina. pic.twitter.com/7hQGpBYn68 — Anand Ranganathan (@ARanganathan72) August 5, 2024

प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 3/ए धानमंडी स्थित आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना के कार्यालय में भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को शेख हसीना के इस्तीफे की खबर पर नारे लगाते और जश्न मनाते देखा गया।

Hi @jacksonhinklle . Please support Bangladeshi students! in Bangladesh going on a peaceful and reasonable protest.. Government is fully corrupted . students are protesting for quota! but police are firing on innocent students without any hesitation by the order of government.. pic.twitter.com/v4kt1K25VK — WhatsThePoint🔥🔥🔥 (@photo_editor72) July 31, 2024

इससे पहले आज बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमान ने एक टेलीविजन संबोधन में पुष्टि की कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़ दिया है।



