Met Gala 2025: शाहरुख खान के स्टाइल ने मेट गाला में बिखेरा जलवा, 'किंग' की तरह किया डेब्यू

Met Gala 2025: मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ‘मेट गाला-2025’ में फैशन डिजाइनर सब्यसाची द्वारा तैयार किए गए काले रंग के परिधान में नजर आए। अपने गले में 'के' अक्षर के आकार का क्रिस्टल जड़ित पेंडेंट पहने तथा एक सुंदर बेंत लिए अभिनेता ने सोमवार रात न्यूयॉर्क के मेट्रोपोलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आयोजित सितारों से सजे कार्यक्रम में बाहें फैलाकर अपनी विशिष्ट मुद्रा प्रस्तुत की।

इस वर्ष के मेट गाला का विषय "सुपरफाइन: टेलरिंग ब्लैक स्टाइल" है और सब्यसाची ने कहा कि उन्होंने इसकी व्याख्या "काले रंग के परिधान को आत्म-अभिव्यक्ति के रूप में उजागर करने के रूप में की है जो सामाजिक, नस्लीय और लैंगिक मानदंडों को चुनौती देता है"।

