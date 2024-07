राजवरोथियम संपंथन का 91 वर्ष की आयु में निधन, दिग्गज श्रीलंकाई सांसद ने तमिल अधिकारों के लिए लड़ी थी लड़ाई

वयोवृद्ध श्रीलंकाई राजनेता और देश के तमिल अल्पसंख्यकों के लिए प्रचारक, राजवरोथियम संपंथन का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। एक वकील और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सांसदों में से एक का रविवार को राजधानी कोलंबो में निधन हो गया। सम्पंथन ने पिछले 23 वर्षों से तमिल नेशनल अलायंस (टीएनए) नामक एक विविध गठबंधन का नेतृत्व किया।

टीएनए श्रीलंका के उत्तर और पूर्व के तमिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य राजनीतिक समूह है। संपंथन के निधन की खबर की पुष्टि टीएनए नेता एमए सुमंथिरन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की। संपंथन को 2015 में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया था, जिससे वह 32 वर्षों में संसदीय पद संभालने वाले जातीय अल्पसंख्यक समूह के पहले सदस्य बन गए।

विपक्षी नेता के रूप में अपने पहले भाषण में संपंथन ने कहा, "हम सभी मुद्दों पर सरकार का विरोध करेंगे, जहां ऐसा करना राष्ट्रीय हित में होगा।" उन्होंने कहा था, ''हम सभी मुद्दों पर सरकार का समर्थन करेंगे, जहां ऐसा समर्थन उचित होगा।''

We announce with deep regret the passing of Hon. R Sampanthan, Leader of the TNA and MP for Trincomalee a little while ago. Funeral arrangements will be notified later.



