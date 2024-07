'बेहद शांत..', स्कूल में ऐसा था डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाला 20 वर्षीय थामस मैथ्यू, यहां जानें पूरा सच

Highlights डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले हत्यारे को लेकर कुछ अपडेट सामने आए हैं दोस्तों ने बताया कि वो काफी शांत स्वभाव का था हालांकि, स्कूल की शूटिंग में इस बड़ी वजह से नहीं हुआ था सेलेक्शन

नई दिल्ली: 20 वर्षीय आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रुक्स जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मारने का असफल प्रयास किया, वो अपने स्कूल टाइम में राइफल टीम को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन लेकिन 'भयानक' शॉट लगाने के कारण उसे टीम में शामिल नहीं किया गया था। हालांकि, यह चुनावी रैली पेंसिल्वेनिया के बटलर में हो रही थी।

थॉमस मैथ्यू क्रुक्स को कानून प्रवर्तन द्वारा गोली मार दी गई थी, जब उसने शनिवार को पेंसिल्वेनिया के बटलर की एक चुनावी रैली में 78 वर्षीय रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की कथित तौर पर हत्या करने का प्रयास किया था।

आरोपी ने मंच से 140 मीटर की दूरी पर यानी कि छत से ट्रंप पर निशाना लगाया था, जब वो अपना भाषण कर लोगों को संबोधित कर रहे थे और तभी उसने पिता द्वारा खरीदी एआर-15 स्टाइल सेमीऑटोमैटिक राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि गोली ट्रंप के दाहिने कान में लगी, जिसके चलते एक 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जहां चौंकाने वाली गोलीबारी हुई, उससे लगभग एक घंटे की दूरी पर स्थित बेथेल पार्क का निवासी थॉमस मैथ्यू क्रुक्स, क्लेयरटन स्पोर्ट्समैन क्लब नामक एक स्थानीय शूटिंग क्लब का सदस्य था।

