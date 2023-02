तुर्की में पांचवी बार भूकंप, 5.4 की तीव्रता से हिली धरती, 5000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत

Highlights तुर्की-सीरिया में भीषण भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या 5000 के पार हो गई है। इस बीच तुर्की में मंगलवार को दो और भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए, 5 से ज्यादा रही तीव्रता। तुर्की और सीरिया में भूकंप का पहला झटका सोमवार तड़के आया था, इसके बाद से जारी है बचावकार्य।

अंकारा: तुर्की और पड़ोसी देश सीरिया में आए भीषण भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 5000 के पार हो चुका है। इस बीच मंगलवार को पूर्वी तुर्की में दूसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दोनों झटके रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक की तीव्रता वाले रहे।

भारतीय समय के अनुसार मंगलवार दोपहर को दिन का दूसरा झटका आया। अमेरिकी भू-गर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार इसकी तीव्रता 5.4 रही। इससे पहले सोमवार को तीन बड़े झटके आए थे। पहला झटका 7.8 की तीव्रता वाला था, जिसके बाद हर ओर बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है।

#TurkeyEarthquake | According to USGS, Fifth earthquake of magnitude 5.4 jolts eastern Turkey as the country grapples with widespread devastation & deaths amid a death toll reaching 5,000. pic.twitter.com/TXNTzXHmCD