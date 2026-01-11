Operation Hawkeye Strike: अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों को बनाया निशाना, ऑपरेशन हॉकआई के तहत दिया करारा जवाब
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 11, 2026 10:56 IST2026-01-11T10:56:11+5:302026-01-11T10:56:38+5:30
Operation Hawkeye Strike: यह हमला उन कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है जो पेंटागन ने दिसंबर में सीरिया में दो अमेरिकी सैन्य कर्मियों और एक दुभाषिया की हत्या के बाद की हैं।
Operation Hawkeye Strike: अमेरिका ने पिछले महीने सीरिया में हुए हमले में अपने दो सैनिकों और एक दुभाषिए की मौत के बाद इस्लामिक स्टेट के खिलाफ फिर से जवाबी हमले शुरू किए हैं। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, अमेरिका और सहयोगी बलों द्वारा किए गए ये व्यापक हमले पूर्वी समयानुसार दोपहर साढ़े 12 बजे के आसपास हुए। इन हमलों में सीरिया भर में इस्लामिक स्टेट के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया।
🔴 #BREAKING | अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर किया हमला, US सेंट्रल कमांड ने ऑपरेशन को अंजाम दिया, मिशन का नाम 'Operation Hawkeye Strike'#America | #ISIS | @chandn_bhardwajpic.twitter.com/07nvMmY6SC— NDTV India (@ndtvindia) January 11, 2026
शनिवार के हमले एक व्यापक अभियान के तहत किए गए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आईएसआईएस के उस घातक हमले के जवाब में शुरू की गई कार्रवाई का हिस्सा है जिसमें पिछले महीने पल्मायरा में सार्जेंट एडगर ब्रायन टोरेस-टोवर, सार्जेंट विलियम नथानिएल हॉवर्ड और दुभाषिया अयाद मंसूर सकात की मौत हो गई थी।
अमेरिकी केंद्रीय कमान ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘हमारा संदेश स्पष्ट है: अगर आप हमारे सैनिकों को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम आपको ढूंढ निकालेंगे और दुनिया में आप चाहे कहीं भी हों आपको मार डालेंगे, फिर चाहे आप कानून से बचने की कितनी भी कोशिश क्यों न करें।’’