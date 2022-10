देखें वीडियो: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की फिर फिसली जुबान, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को कहा 'राशिद सनूक'

Highlights अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का नाम गलत तरीके से लेने का मामला सामने आया है। इसके कई क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है। इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरीके के घटना घट चुकी है।

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई क्लिप वायरल हो रहे है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के नाम को गलत तरीके से उच्चारण करते हुए देखा गया है। इस घटना के कई क्लिप के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग रिएक्शन्स भी दे रहे है।

दरअसल, व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को बधाई दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने पीएम ऋषि सुनक का नाम गलट उच्चारण कर दिया जिसके बाद घटना का वीडियो वायरल होने लगा।

आपको बता दें कि सोमवार 24 अक्टूबर को यह घटना घटी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में दिवाली सेलिब्रेशन के एक प्रोग्राम में शामिल हुए थे। इस दौरान वे ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को उनके पीएम बनने पर बधाई दे रहे थे।

Joe Biden congratulates new British Prime Minister Rishi Sunak by calling him "Rashid Sanook."pic.twitter.com/x4WQuXZEXp