अमेरिका में अब गन कल्चर पर होगा नियंत्रण, राष्ट्रपति बाइडेन ने गन कंट्रोल कानून पर किया हस्ताक्षर

Highlights अमेरिका में लंबे समय से हो रही थी गन कल्चर को रोकने के लिए कानून की मांग अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- यह कानून लोगों की जान की सुरक्षा करने में मददगार होगा

वॉशिटन डीसी: अमेरिका में गन कल्चर पर नियंत्रण होगा। राष्ट्रपति जो बिडेन ने शनिवार को गन कंट्रोल कानून पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस कानून को लेकर राष्ट्रपति ने कहा कि यह कानून वास्तव में लोगों की जान की सुरक्षा करने में मददगार होगा।

यूरोप में दो प्रमुख राजनयिक शिखर सम्मेलनों के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने व्हाइट हाउस में कहा, "हालांकि यह बिल वह सब कुछ नहीं करता है जो मैं चाहता हूं, इसमें उन प्रावधानों को शामिल किया गया है जिनके लिए मैंने लंबे समय से आह्वान किया है। यह कानून लोगों की जान बचाएगा"

इस नए कानून के तहत राज्यों के लिए युवा खरीदारों और संघीय नकदी के लिए बढ़ी हुई पृष्ठभूमि की जांच शामिल है जो अदालतों को अस्थायी रूप से उन लोगों से हथियार हटाने की अनुमति देती है जिन्हें खतरा माना जाता है। बता दें कि अमेरिका में गन कल्चर के कारण कई शूटिंग की घटनाएं देखने को मिली हैं। यहां गन खरीदना एक प्रकार से सब्जी खरीदने के समान है।

