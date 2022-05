यूक्रेन की सहायता के लिए बाइडन ने 40 अरब डॉलर देने वाले बिल पर किए साइन, जानें पूरा मामला

Highlights बाइडन ने असामान्य परिस्थितियों में उपाय पर हस्ताक्षर किए। लॉजिस्टिक्स यूक्रेन के लिए निरंतर अमेरिकी समर्थन के आसपास तात्कालिकता की भावना को दर्शाता है, लेकिन साथ ही बाइडन के सामने अतिव्यापी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी हैं।

वॉशिंगटन: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने शनिवार को यूक्रेन को अमेरिकी सहायता में 40 बिलियन डॉलर का समर्थन करने के लिए कानून पर हस्ताक्षर किए। कानून (जिसे कांग्रेस द्वारा द्विदलीय समर्थन के साथ पारित किया गया था) युद्ध के भविष्य के बारे में अनिश्चितता के समय यूक्रेन के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता को गहरा करता है।

यूक्रेन ने कीव का सफलतापूर्वक बचाव किया है और रूस ने देश के पूर्व में अपने आक्रमण पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने लंबे समय तक संघर्ष की संभावना के बारे में चेतावनी दी है। फंडिंग का उद्देश्य सितंबर के माध्यम से यूक्रेन का समर्थन करना है और यह 13.6 बिलियन डॉलर प्रदान करने वाले पहले के आपातकालीन उपाय को बौना कर देता है।

US President Joe Biden signed a bill to provide nearly $40 billion in aid for Ukraine as part of efforts to boost military support over Russia’s invasion, the White House said: Reuters



