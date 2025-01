डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क के बीच 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टारगेट एआई प्रोजेक्ट को लेकर टकराव

नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में, स्टारलिंक के सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 500 बिलियन डॉलर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पहल की घोषणा के बाद एक महत्वपूर्ण दरार उभर कर सामने आई है, जिसे "स्टारगेट प्रोजेक्ट" कहा जाता है। व्हाइट हाउस में अनावरण की गई इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य पूरे अमेरिका में एआई डेटा सेंटर स्थापित करना और वैश्विक तकनीकी दौड़ में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करना है। ओपनएआई, ओरेकल और सॉफ्टबैंक के नेतृत्व वाली इस परियोजना से 1,00,000 से अधिक नौकरियां पैदा होने और एआई में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करने की उम्मीद है।

Altman literally testified to Congress that he wouldn’t get OpenAI compensation and now he wants $10 billion! What a liar. https://t.co/YpHvcm0WZa

कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर परियोजना की आलोचना की। मस्क ने दावा किया कि घोषित फंडिंग को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था, उन्होंने कहा कि पहल में एक प्रमुख निवेशक सॉफ्टबैंक के पास सुरक्षित निधि में "$10 बिलियन से भी कम" था।

एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर अपने प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए, मस्क ने परियोजना को अविश्वसनीय बताया और ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन पर हमला किया, जिनके साथ मस्क का मतभेदों का इतिहास रहा है। मस्क ने 2015 में ओपनएआई की सह-स्थापना की, लेकिन संगठन की दिशा पर विवाद के बाद 2018 में छोड़ दिया।

