US tariffs: समय सीमा नजदीक आते ही अमेरिका ने भारत पर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के बारे में नोटिस जारी किया
By रुस्तम राणा | Updated: August 26, 2025 06:49 IST2025-08-26T06:49:28+5:302025-08-26T06:49:28+5:30
वाशिंगटन डीसी: अमेरिका ने सोमवार को होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित एक मसौदा नोटिस में भारत से आने वाले उत्पादों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी थी। यह नोटिस इस बात का नवीनतम संकेत है कि व्हाइट हाउस शुल्क बढ़ाने की योजना बना रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के प्रयास रुकते हुए प्रतीत हो रहे हैं।
नोटिस में कहा गया है कि बढ़े हुए शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होंगे "जो 27 अगस्त, 2025 को पूर्वी समयानुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए गोदाम में प्रवेश करेंगे या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले जाएँगे।" अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने की शुरुआत में रूसी तेल की खरीद पर भारतीय वस्तुओं पर शुल्क 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की योजना की घोषणा की थी और इसे लागू करने की समय सीमा 27 अगस्त तय की थी।
अमेरिका, मास्को के तेल व्यापार पर अंकुश लगाने की कोशिश करके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर दबाव डालने की उम्मीद कर रहा है। भारत सरकार ने तथाकथित द्वितीयक शुल्कों को अनुचित बताया है और अपने हितों का पुरजोर बचाव किया है।
डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ़ पर अमेरिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि भारत किसानों और छोटे व्यवसायों के हितों से समझौता नहीं करेगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ़ लगाए जाने की आशंका मंडरा रही है।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में एक सभा के दौरान कहा, "मोदी के लिए किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हित सर्वोपरि हैं। हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे।" वह कई नागरिक परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए शहर में थे।
मोदी ने कहा कि भारत 'चक्रधारी' भगवान कृष्ण और 'चरखाधारी' महात्मा गांधी से सशक्त है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को भारत के ऊर्जा विकल्पों का दृढ़ता से बचाव करते हुए कहा कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के अनुरूप निर्णय लेना जारी रखेगी।
जयशंकर ने तर्क दिया कि अमेरिकी टैरिफ मुद्दे को ग़लत तरीके से "तेल विवाद" के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी ऊर्जा ख़रीदने के लिए भारत की जो आलोचना की गई है, वही आलोचना चीन और यूरोपीय देशों जैसे बड़े आयातकों पर लागू नहीं की गई है।