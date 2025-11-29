US: ट्रंप ने अफगान वीजा किया रद्द, अब अमेरिका नहीं आ सकेंगे अफगान नागरिक, व्हाइट हाउस फायरिंग के बाद एक्शन

US: अमेरिकी विदेश विभाग ने घोषणा की है कि उसने अफगान पासपोर्ट रखने वाले व्यक्तियों के लिए वीजा जारी करना निलंबित कर दिया है।

US: राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस के पास फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप एक्शन मोड में आ गए हैं। US ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीज़ा जारी करना रोक दिया है। हमले के संदिग्ध की पहचान एक अफगान नागरिक के रूप में हुई है जो सितंबर 2021 में देश में आया था।

एक बयान में, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा कि वह US की राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है, और इस रोक को एक जरूरी एहतियाती उपाय बताया। X पर एक पोस्ट में कहा गया, “डिपार्टमेंट ऑफ़ स्टेट ने अफगान पासपोर्ट पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए वीज़ा जारी करना तुरंत रोक दिया है। डिपार्टमेंट U.S. की राष्ट्रीय सुरक्षा और पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है।”

इसके अलावा, US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) ने भी सभी माइग्रेंट्स की अच्छी तरह से जांच और स्क्रीनिंग होने तक शरण देने के सभी फैसलों पर रोक लगा दी है।

USCIS के डायरेक्टर जोसेफ बी एडलो ने X पर एक पोस्ट में कहा, “USCIS ने शरण देने से जुड़े सभी फैसलों पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक हम यह पक्का नहीं कर लेते कि हर एलियन की ज़्यादा से ज़्यादा जांच और स्क्रीनिंग हो चुकी है। अमेरिकी लोगों की सुरक्षा हमेशा सबसे पहले आती है।”

ये एक्शन इमिग्रेशन पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी को सबसे जरूरी मानता है।

इससे पहले, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अफ़गानों से आने वाले सभी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना रोक दिया था। US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने कहा कि यह फैसला “सिक्योरिटी और जांच प्रोटोकॉल” के रिव्यू के बाद लिया गया है।

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह हमला एक “आतंक का काम” था, और कहा कि वह “किसी भी ऐसे देश से जो यहां का नहीं है” विदेशियों को निकालने के लिए कदम उठाएंगे। हालांकि, बाद में उन्होंने साफ किया कि वह हमले के लिए सभी अफ़गानों को दोषी नहीं मानते। इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या US प्रेसिडेंट सभी अफ़गानों को दोषी मानते हैं, ट्रंप ने कहा, “नहीं, लेकिन हमें अफ़गानों के साथ बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। कोई चेकिंग नहीं हुई! वे बस प्लेन में भर गए।”

व्हाइट हाउस शूटिंग

यह शूटिंग बुधवार दोपहर डाउनटाउन वाशिंगटन में हुई, जो व्हाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के असिस्टेंट चीफ जेफ कैरोल ने कहा कि वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के दो सदस्य दोपहर करीब 2:15 बजे 17th और I स्ट्रीट के पास “हाई-विजिबिलिटी पेट्रोल” पर थे, तभी एक बंदूकधारी कोने से आया और उन पर “घात लगाकर हमला” कर दिया।

डिपार्टमेंट ऑफ़ होमलैंड सिक्योरिटी ने संदिग्ध का नाम रहमानुल्लाह लकनवाल बताया, जो “अफगानिस्तान का एक क्रिमिनल एलियन” है। कस्टडी में लेने से पहले उसे गोली लगी और वह घायल हो गया। उसने कहा कि लकनवाल सितंबर 2021 में जो बाइडेन के प्रेसिडेंट रहने के दौरान, अफ़गानों के लिए ऑपरेशन एलाइज़ वेलकम नाम के एक प्रोग्राम के तहत US में आया था।

उस समय, US सेना की अफरा-तफरी वाली वापसी के बाद तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर वापस कंट्रोल कर लिया था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि लकनवाल ने दिसंबर 2024 में शरण के लिए अप्लाई किया था और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद इस साल 23 अप्रैल को उसे मंज़ूरी मिली। DHS ने कहा कि उसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है।

हमले के बाद, US डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में 500 और नेशनल गार्ड सैनिकों को भेजने का ऑर्डर दिया है। वे उन 2,200 सैनिकों में शामिल होंगे जो पहले से ही कई डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहरों में एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी सिक्योरिटी और इमिग्रेशन कार्रवाई के तहत तैनात हैं।

