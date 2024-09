US: विदेशी धरती पर नहीं थम रहा मंदिरों पर हमला, 8 दिनों में दूसरी घटना; तोड़फोड़ के बाद लिखे हिंदू विरोधी नारे

US: भारत से कई किलोमीटर दूर अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी है। इसके बावजूद इन घटनाओं पर कोई लगाम नहीं लग पाई है। इसका ताजा उदाहरण है कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो इलाके के BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर में, जहां कुछ संदिग्धों ने मंदिर में तोड़फोड़ की और हिंदुओं के विरोध में नारे लिखे। बीएपीएस की ओर से बताया गया है कि 25 सितंबर की रात को हिंदू विरोधी संदेशों के साथ मंदिर को अपवित्र कर दिया गया है।

अमेरिका में आठ दिनों में इस तरह की यह दूसरी घटना है। बीएपीएस पब्लिक अफेयर्स ने कहा कि सैक्रामेंटो में उनके मंदिर में "हिंदुओं वापस जाओ" संदेश के साथ तोड़फोड़ की गई। जबकि इससे पहले न्यूयॉर्क में BAPS मंदिर इसी तरह की बर्बरता की तस्वीरें सामने आई थी। दीवारों पर लिखे नारों में हिंदू वापस जाओ जैसी बातें लिखी हुई थी। जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में चिंता पैदा हो गई और जवाब में, समुदाय ने नफरत के खिलाफ एकजुट होने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

मंदिर की ओर से एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की गई। पोस्ट में लिखा, "हम शांति के लिए प्रार्थना करते हुए नफरत के खिलाफ एकजुट हैं।" सैक्रामेंटो पुलिस ने कहा कि वे माथेर में बीएपीएस हिंदू मंदिर में "घृणा अपराध के रूप में वर्गीकृत की जा रही तोड़फोड़" की जांच कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि आरोपियों ने संपत्ति में पानी की लाइनें भी काट दी थीं।

उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, "जासूस और सीएसआई (क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन) घटनास्थल पर हैं।" सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार, शेरिफ के डिप्टी ने रैंचो कॉर्डोवा के पास माथेर में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया, जहां भित्तिचित्र पाया गया था। डिप्टी ने यह भी कहा कि उपद्रवियों ने संपत्ति पर पानी की लाइनें भी काट दी थीं।

@sacsheriff and @RanchoCordovaPD are investigating a vandalism being classified as a hate crime at the BAPS Hindu Temple in Mather. Detectives and CSI are on scene. pic.twitter.com/0mAyfhu9JA — Sacramento Sheriff (@sacsheriff) September 25, 2024

तोड़फोड़ पर प्रतिक्रिया देते हुए, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में CA06 और सैक्रामेंटो काउंटी का प्रतिनिधित्व करने वाली एमी बेरा ने एक्स पर पोस्ट किया, "#सैक्रामेंटो काउंटी में धार्मिक कट्टरता और घृणा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं हमारे समुदाय में इस स्पष्ट बर्बरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं। हम सभी को असहिष्णुता के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समुदाय में हर कोई, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे।"

हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, जो मानवीय गरिमा, आपसी सम्मान और बहुलवाद को बढ़ावा देता है, ने हिंदू मंदिर को निशाना बनाकर किए गए घृणा अपराध का मुद्दा उठाने के लिए बेरी को धन्यवाद दिया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर पोस्ट किया, "धन्यवाद @RepBera। यह बर्बरता एक हिंदू विरोधी घृणा अपराध है, जिसमें हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है, जिसमें हिंदुओं को भारत सरकार के साथ जोड़कर संदेश दिया गया है और हिंदुओं को 'घर जाने' के लिए कहा गया है।"

Breaking | @sacsheriff 's office announced that it will investigate & prosecute the @BAPS_PubAffairs Sacramento Hindu temple attack as a hate crime.



California Regional Director @Sangi_shankar21 visited the BAPS Hindu temple earlier today and met with the mandir's, law… pic.twitter.com/8FaLyMegXM — Hindu American Foundation (@HinduAmerican) September 26, 2024

गौरतलब है कि 17 सितंबर, 2024 को न्यूयॉर्क में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में बर्बरता की ऐसी ही घटना हुई थी। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने भी न्यूयॉर्क के मेलविले में BAPS स्वामीनारायण मंदिर में बर्बरता की निंदा की थी और इसे "अस्वीकार्य" करार दिया था। कई अमेरिकी सांसदों ने भी न्यूयॉर्क में BAPS स्वामीनारायण मंदिर के अपमान की निंदा की और अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेसियों ने देश में बार-बार होने वाली नफरत और हिंसा की घटनाओं पर भी चिंता जताई। भारतीय-अमेरिकी कांग्रेसी श्री थानेदार ने "घृणित कृत्य" की कड़ी निंदा की और जोर देकर कहा कि "बर्बरता, कट्टरता और नफरत" के ऐसे कृत्यों की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए।

Web Title: US BAPS Mandir in Sacramento vandalised with anti-Hindu messages second incident in 8 days