फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना द्वारा मिली हार के बाद फ्रांस में बवाल, कई जगह हिंसक प्रदर्शन, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए छोड़े आंसू गैस

Highlights फ्रांस के हारने के बाद टीम के प्रशंसकों ने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किए। फ्रांस पुलिस ने कई हिंसक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है।

पेरिस: फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल में अर्जेंटीना से फ्रांस के हारने के बाद फुटबॉल प्रशंसकों ने कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन किए। ल्योन में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान दंगाइयों ने एक महिला चालक के वाहन पर पथराव किया और टक्कर मार दी।

रूसी राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती के मुताबिक, फ्रांसीसी पुलिस ने फ्रांस की हार के बाद पेरिस में चैंप्स-एलिसीज पर एकत्र हुए प्रशंसकों की भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया।

WATCH: #BNNFrance Reports Rioters stone and hit a female driver's vehicle as violent protests erupt in #Lyon following #France 's #WorldCup loss to #Argentina . #FIFAWorldCup2022 #FIFAWorldCup #France #WorldCup2022 #FRAARG #Qatar #Qatar2022 pic.twitter.com/onmoecWQ2v

गौरतलब है कि रविवार को फीफी विश्व कप 2022 के अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय के बाद 3-3 से ड्रॉ के बाद पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया और तीसरी बार विश्व कप जीता। फ्रांस के हारने के बाद टीम के प्रशंसकों ने कई जगहों पर बवाल किया। कई गाड़ियों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, वहीं पुलिस पर भी जलते पटाखे फेंके जिसके बाद पुलिस ने पेरिस में चैंप्स-एलिसीज पर प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई हिंसक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान भी पुलिस से उन्होंने हाथापाई की।

Riots erupt in #France after the defeat of the national team in the final of the World Cup. pic.twitter.com/HH2efgzyRf