अमेरिका के टेक्सास में बस स्टॉप पर खड़े लोगों को बेकाबू कार ने कुचला, 7 लोगों की हुई मौत-कई घायल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 8, 2023 08:53 AM

बता दें कि इस घटना से पहले टेक्सास के एक शॉपिंग मॉल में गोलीबारी भी हुई थी जिसमें आठ लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाद में पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया था।

फोटो सोर्स: ANI (प्रतिकात्मक फोटो)

Next