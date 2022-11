पोलैंड में गिरी रूसी मिसाइल से दो लोगों की मौत, युक्रेन जंग के बीच पहली बार किसी नाटो देश में गिरी मिसाइल, जो बाइडन ने बुलाई आपात बैठक

Highlights रूस-यूक्रेन जंग के बीच तनाव और बढ़ने के संकेत, पोलैंड में गिरी रूसी मिसाइल। रूसी मिसाइल से यूक्रेन बॉर्डर के पास पोलैंड में गिरने के चलते 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। दूसरी ओर मॉस्को ने अभी इस तरह के किसी भी मिसाइल हमले से इनकार किया है।

वॉरशो (Warsaw): रूस-युक्रेन जंग के बीच मंगलवार को एक रूसी मिसाइल के पोलैंड में गिरने की बात सामने आई है, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद पौलेंड की सेना भी अलर्ट हो गई है। पोलैंड नाटो का हिस्सा है। ऐसे में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार जब किसी नाटो सदस्य देश में रूसी मिसाइल का हमला हुआ है।

सामने आई जानकारी के अनुसार पोलैंड ने मिसाइल गिरने की पुष्टि की है। पोलैंड की ओर से कहा गया कि

मिसाइल से प्रेजवोडो गांव में दो लोगों की जान चली गई, लेकिन इसे किसने दागा इसका ठोस सबूत नहीं है। पोलैंड ने घटना के बाद रूस के राजदूत को 'तत्काल विस्तृत स्पष्टीकरण' देने के लिए भी बुलाया गया है।

एक आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पोलैंड ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है। प्रवक्ता पियोत्र मुलर ने पत्रकारों से कहा, 'कुछ कॉम्बेट यूनिट्स और अन्य सैन्य सेवाओं की तैयारी की स्थिति को बढ़ाने का फैसला किया गया है।'

पोलैंड में मिसाइल गिरने की खबरों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने जी7 और नाटो नेताओं की इंडोनेशिया में आपात बैठक बुलाई है। बाइडन समेत कई बड़े देशों के नेता अभी जी20 शिखर सम्मेलन के लिए इंडोनेशिया में ही मौजूद हैं।

US President Joe Biden convened an emergency meeting of the G7 and NATO leaders in Indonesia for consultations after NATO-ally Poland said a “Russian-made” missile killed two people in the eastern part of its country near the Ukraine border, reports AP