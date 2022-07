तुर्की में रूस-यूक्रेन के बीच हुआ 'मिरर' समझौता, समुद्री रास्ते से हो सकेगा अनाज का निर्यात

Highlights इस समझौते को 'मिरर' नाम दिया गया है रूस ने गारंटी दी है कि वह अनाज ले जा रहे जहाजों पर हमला नहीं करेगा समझौते की निगरानी का काम तुर्की के शहर इस्तांबुल में किया जाएगा

नई दिल्ली: पिछले पांच महीने से जंग लड़ रहे रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। ये समझौता रूस या यूक्रेन में नहीं बल्कि तुर्की में हुआ। समझौते को तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन ने काफी अहम बताया है। इस समझौते को 'मिरर' नाम दिया गया है।

रूस और यूक्रेन के बीच हुए इस समझौते से अब यूक्रेन के गोदामों में पड़े अनाज अनाज को काला सागर के समुद्री रास्ते से बाहर भेजा जा सकेगा। रूस ने इस बात की गारंटी दी है कि वह अनाज ले जा रहे जहाजों पर हमला नहीं करेगा। रूस ने यह भी कहा है कि वह उन बंदरगाहों को भी निशाना नहीं बनाएगा जहां से अनाज से भरे मालवाहक जहाज रवाना होंगे। हालांकि इस समझौते की एक शर्त यह भी है कि मालवाहक जहाजों को रूस की जांच से गुजरना होगा। रूस इस बात की जांच करेगा कि अनाज की आड़ में हथियारों की सप्लाई न होने पाए।

रूस और यूक्रेन के बीच हुआ ये अहम समझौता तुर्की में हुआ। समझौते पर रूसी रक्षा मंत्री सेर्गेई शाइगु ने और यूक्रेन के इन्फ्रास्ट्रक्चर मंत्री ओलेकसांद्र कुब्राकोव ने हस्ताक्षर किए। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इस समझौते पर खुशी जताई है और कहा है कि युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है। अर्दोआन ने कहा कि शांति कायम करने तक वह चुप नहीं बैठेंगे।

I hope the joint step we took today in Istanbul with the Russian and Ukrainian parties will be a fresh turning point that will rekindle hopes for peace.



Turning this friendly and peaceful atmosphere into the steps of ending the war would be beneficial for all humanity. pic.twitter.com/mBl9QEMupp