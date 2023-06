यूक्रेन ने रूस पर बांध को बम से उड़ाने का आरोप लगाया, 16 हजार लोगों की जिंदगी खतरे में

Highlights यूक्रेन ने रूस पर बांध को बमबारी से उड़ाने का आरोप लगाया निप्रो नदी पर मौजूद यह बांध दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है अगर ये बांध टूटा तो 16 हजार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है

नई दिल्ली: यूक्रेन पर जारी रूसी हवाई हमलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन ने रूस पर देश के दक्षिणी खेरसोन प्रांत में निप्रो नदी पर मौजूद एक प्रमुख हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बांध को बम से उड़ाने का आरोप लगाया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने रूस द्वारा किए गए इस हमले को आतंकी कृत्य बताया है।

निप्रो नदी पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। रूसी हमले के बाद बांध से पानी रिसना शुरू हो गया है और यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि अगर ये बांध टूटा तो 16 हजार लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। अधिकारियों ने बताया है कि खतरे को देखते हुए इलाके से नागरिकों को निकाला जा रहा है।

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH