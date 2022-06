UKPNP नेता ने पीओके के बजट में गहरी कटौती को लेकर PAK सरकार पर साधा निशाना, कहा- खतरनाक है स्थिति

Highlights पीओके की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए यूकेपीएनपी प्रमुख ने दावा किया कि सामान्य बजट में (पाकिस्तान) 7 अरब रुपये की कटौती की गई है। पीओके से निर्वासित नेता ने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके के विकास बजट में 2.5 अरब रुपये और सामान्य बजट में 7 अरब रुपए की कटौती की है।

मुजफ्फराबाद, पीओके: मानवाधिकार कार्यकर्ता और यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी (यूकेपीएनपी) के अध्यक्ष शौकत अली कश्मीरी पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। कश्मीरी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के विकास बजट में 2.5 अरब रुपए (पाकिस्तान) की कटौती के बाद पाकिस्तान सरकार को फटकार लगाई है।

Pak gov’t has cut Azad Jammu Kashmir’s developmental budget by Rs.2.5billion and Normal Budget by Rs.7billion. It was earlier the government has agreed for Rs.49.9billion total budget for 2021-22. AJK authorities cried that federal gov’t has even frozen the LoC Package Fund

पीओके की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए यूकेपीएनपी प्रमुख ने दावा किया कि सामान्य बजट में (पाकिस्तान) 7 अरब रुपये की कटौती की गई है। पीओके से निर्वासित नेता ने ट्विटर पर लिखा, "पाकिस्तान सरकार ने पीओके के विकास बजट में 2.5 अरब रुपये और सामान्य बजट में 7 अरब रुपए की कटौती की है।"

Concern expressed over pathetic conditions of primary schools at union council level in AJK where students are compelled to sit on the ground below open sky with no washrooms, clean drinking water facilities besides There is an acute shortage of teachers as well.@PakPMO