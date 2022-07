ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुसीबत में, दो और मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, जानें कारण

Highlights भारतवंशी ब्रिटिश मंत्री सुनक ने ट्विटर पर अपना त्यागपत्र साझा किया। दागदार सदस्य को सरकार के अहम पद पर नियुक्त करना गलत था। मंत्रियों का इस्तीफा जॉनसन के नेतृत्व के लिए बड़ा झटका साबित होगा।

लंदनः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मुसीबत में हैं। ब्रिटेन के दो और मंत्रियों जॉन ग्लेन और विक्टोरिया एटकिंस ने जॉनसन सरकार से इस्तीफा दे दिया। कल वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था।

प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने ऊपर बढ़ते दबाव के बीच मंगलवार को स्वीकार किया कि संसद के एक दागदार सदस्य को सरकार के अहम पद पर नियुक्त करना गलत था, जिसके बाद वित्त मंत्री ऋषि सुनक समेत सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था।

Two more UK ministers John Glen and Victoria Atkins resign from PM Boris Johnson's govt. Yesterday Finance Minister Rishi Sunak and Health Secretary Sajid Javid had quit their posts