मुझे लगा मैं कई दिनों से मर रहा हूं.....कोरोना वैक्सीन पर बोले ट्विटर के सीईओ एलन मस्क, कहा- दूसरा बूस्टर शॉट लेने पर दिखा दुष्प्रभाव

नई दिल्ली: शनिवार को ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क ने कोरोना वैक्सीन के टीकों के दुष्प्रभावों को लेकर एक ट्वीट किया है। मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि जब वे कोरोना के दूसरे बूस्टर शॉट लिए थे तो ऐसे में उन्हें वैक्सीन के प्रमुख दुष्प्रभाव देखने को मिले थे।

अपने ट्वीट में मस्क ने यह भी कहा है कि उनके द्वारा दूसरे शॉट लेने के बाद उन्हें कई दिनों तक ऐसा लगा था कि वे मर रहे है। ऐसे में मस्क का यह ट्वीट उस समय सामने आया है जब दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन के टीकों के प्रभावशीलता के बारे में चर्चा हो रही है।

I had major side effects from my second booster shot. Felt like I was dying for several days. Hopefully, no permanent damage, but I dunno.