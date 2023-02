तुर्की-सीरिया में भूकंप से बड़ी तबाही, 90 से ज्यादा लोगों की मौत

Highlights क्षिणपूर्वी तुर्की में आए 7.8 की तीव्रता वाले तेज भूकंप के बाद बड़ी तबाही की आशंका। तुर्की में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, सीरिया में भी 40 से ज्यादा मौतें। हताहतों की संख्या और तेजी से बढ़ने की आशंका है, भूकंप के दो तेज झटकों से तबाही।

अंकारा: दक्षिणपूर्वी तुर्की में आए 7.8 की तीव्रता वाले तेज भूकंप के बाद बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सामने आई ताजा जानकारी के अनुसार तुर्की में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है और सैकड़ों में पहुंच सकता है।

वहीं, सीरिया में भी इस तेज भूकंप के झटके से फिलहाल 42 लोगों की मौत की बात सामने आ चुकी है। उत्तर पश्चिम सीरिया में विपक्ष के 'सीरियन सिविल डिफेंस' ने विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र में स्थिति को 'विनाशकारी' बताते हुए कहा कि इमारतें ढहने से कई लोग मलबे में दब गए हैं।

A few buildings in Hama, #Syria collapsed from the 7.8 magnitude earthquake in south #Turkey. pic.twitter.com/xyUIEWvXTd