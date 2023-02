तुर्की में 7.8 की तीव्रता वाला तेज भूकंप, कई शहरों में जमींदोज हुई इमारतों के वीडियो आए सामने, बड़े नुकसान की आशंका

अंकारा: तुर्की में आए तेज भूकंप से बड़े नुकसान की आशंका है। यह भूकंप दक्षिण-पूर्वी तुर्की में स्थित गजनीतेप प्रांत के करीब आया है। अमेरिकी भू-भर्गीय सर्विस के मुताबिक इस भूकंप के बाद काफी देर तक तेज झटके महसूस किए गए।

भूकंप के दो झटके एक के बाद एक महसूस किए गए। स्‍थानीय समयानुसार भूकंप का पहला झटका तड़के चार बजकर 17 मिनट पर आया। बताया जा रहा है कि कई लोगों की मौत हुई है।

अभी तक इस बात की कोई सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि आशंका है कि कई लोग हताहत हुए हैं। भूकंप की तीव्रता 7.8 थी और सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें इमारतें जमींदोज नजर आ रही हैं।

