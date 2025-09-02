VIDEO: 'ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ अपने पारिवारिक कारोबार के लिए भारत के साथ अपने संबंधों को दरकिनार किया', पूर्व अमेरिकी NSA का बड़ा आरोप

वाशिंगटन डीसी: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और वकील जेक सुलिवन ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा और उन पर पाकिस्तान में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों के कारण भारत के साथ संबंधों को खत्म करने का आरोप लगाया। जो बाइडन प्रशासन के पूर्व अधिकारी सुलिवन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का त्याग करने का कदम अमेरिका के लिए "बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान" है।

मीडासटच यूट्यूब चैनल के साथ एक साक्षात्कार में, पूर्व एनएसए से भारत के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते को लेकर चल रहे विवाद और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद भारत-पाकिस्तान विवाद को सुलझाने के ट्रंप के बार-बार दावों के बारे में पूछा गया।

चैनल के होस्ट ने अपने सवाल में ट्रंप परिवार के पाकिस्तान के साथ बिटकॉइन कारोबार और भारत में टिम कुक की एप्पल फैक्ट्रियों का भी ज़िक्र किया। सुलिवन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह ट्रंप की विदेश नीति की सबसे कम रिपोर्ट की गई कहानियों में से एक है, और मुझे खुशी है कि आपने इसे उठाया।"

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका दशकों से द्विदलीय आधार पर "दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र" भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि यह "एक ऐसा देश है जिसके साथ हमें तकनीक, प्रतिभा, अर्थशास्त्र और कई अन्य मुद्दों पर तालमेल बिठाना चाहिए, और चीन से रणनीतिक खतरे से निपटने में भी तालमेल बिठाना चाहिए।"

“Donald Trump has thrown the relationship with India away. Germany or Japan will look at India and say that could be us tomorrow. America’s friends will think that they can’t rely on us in any way,” says former U.S. NSA Jake Sullivan pic.twitter.com/rZ9tJ0tgZH — Shashank Mattoo (@MattooShashank) September 1, 2025

सुलिवन ने बताया कि कैसे अमेरिका ने भारत के साथ इन संबंधों को बनाने में एक लंबा सफर तय किया है। उन्होंने आगे कहा, "और अब, मुझे लगता है कि पाकिस्तान द्वारा ट्रंप परिवार के साथ व्यापारिक समझौते करने की इच्छा के कारण, उन्होंने भारत संबंधों को दरकिनार कर दिया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान है क्योंकि एक मजबूत अमेरिका-भारत संबंध हमारे हितों की पूर्ति करता है।"

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इसके कारण, दुनिया का हर दूसरा देश, चाहे वह जर्मनी हो, जापान हो या कनाडा, इस स्थिति को देखकर कहेगा कि "कल हम भी ऐसा कर सकते हैं"। पूर्व एनएसए ने आगे कहा, "और यह आपके इस विचार को और पुष्ट करता है कि आपको अमेरिका के खिलाफ़ बचाव करना होगा।"

ट्रंप और पाकिस्तान

अप्रैल की शुरुआत में, वर्ल्ड लिबर्टी (WFL) ने क्रिप्टो उद्योग में निवेश और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल (PCC) के साथ कई समझौतों पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। WLF, एक विकेन्द्रीकृत वित्तीय प्लेटफ़ॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने और ब्लॉकचेन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ट्रम्प द्वारा समर्थित है।

ट्रंप और उनके सहयोगियों के पास WLF में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में WLF के सह-अध्यक्ष और ट्रम्प के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बेटे, ज़ाचरी विटकॉफ शामिल थे।

