ट्रंप ने शब्दकोश में अपना पसंदीदा शब्द साझा किया, भारत के लिए रखता है मायने

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (30 सितंबर) को कहा कि उन्हें "टैरिफ" बहुत पसंद है और यह अंग्रेजी शब्दकोष में "सबसे सुंदर" और उनका पसंदीदा शब्द है। अमेरिकी टैरिफ या आयात शुल्क अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद का विषय रहे हैं, और अमेरिका और भारत के बीच चल रहे तनाव के कारण वे व्यापार समझौते पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

ब्राज़ील के अलावा, भारत भी अमेरिका द्वारा सबसे ज़्यादा टैरिफ़ लगाए जाने वाले देशों में शामिल है, जो अगस्त से 50% है। ट्रंप ने कहा है कि इसका आधा हिस्सा रूसी तेल ख़रीदने पर लगने वाला "जुर्माना" है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने भारत और चीन को यूक्रेन में व्लादिमीर पुतिन के युद्ध के मुख्य वित्तपोषक बताया था।

उन्होंने एरिज़ोना स्थित मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में शीर्ष अमेरिकी सैन्य जनरलों और अन्य लोगों की एक सभा में अपने भाषण में कहा, "दूसरे देश वर्षों से हमारा फ़ायदा उठा रहे थे। अब हम उनके साथ उचित व्यवहार कर रहे हैं।" ट्रंप ने कहा कि टैरिफ "हमें बहुत अमीर बना रहे हैं" और उन्होंने दावा किया कि लगभग दो महीने पहले टैरिफ बढ़ाने के बाद से अमेरिका में खरबों डॉलर आ रहे हैं।

उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा। एक निचली अदालत ने माना था कि ट्रंप के पास कार्यकारी आदेशों के माध्यम से टैरिफ लगाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ नहीं थीं - केवल अमेरिकी कांग्रेस के पास थीं। उस अदालत ने अपने फैसले को रद्द करने के फैसले को स्थगित कर दिया था, और ट्रंप प्रशासन अब सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहा है। इस मामले का उल्लेख करते हुए, ट्रंप ने टैरिफ को उचित ठहराया: "दूसरे देशों ने हमारे साथ यही किया है।"

#WATCH | "I love tariffs. Most beautiful word... Tariff is my favourite word... We're becoming rich as hell... We've taken in trillions of dollars... When we finish this out, there'll never be any wealth like what we have. Other countries had been taking advantage of us for… pic.twitter.com/g4n1bA586X — ANI (@ANI) September 30, 2025

अगस्त के अंत तक टैरिफ लागू हो गए थे, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों - जिनमें ट्रंप और उनके सचिव हॉवर्ड लुटनिक या सलाहकार पीटर नवारो शामिल थे - के तीखे बयानों के कारण बातचीत ठप हो गई थी। हाल ही में ट्रंप और उनके कथित "अच्छे दोस्त", प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संबंधों में नरमी आई, जिसके कारण बातचीत फिर से शुरू हुई। लेकिन अमेरिका "रूसी तेल न खरीदने" की शर्त पर अड़ा हुआ है। भारत ने कहा है कि यह उसका अपना फैसला है, और यह भी तर्क दिया है कि अमेरिका ने युद्ध के बाद भी वैश्विक कीमतें कम रखने के लिए उसे रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था।

लेकिन वाणिज्य सचिव लुटनिक ने व्यापार समझौते के लिए एक और शर्त के रूप में "बाजारों की खुली पहुँच" को प्रभावी ढंग से जोड़ दिया, जबकि भारत अमेरिकी वस्तुओं को अपने घरेलू कृषि और डेयरी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने पर अड़ा हुआ है।

