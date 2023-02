तजाकिस्तान में कांपी धरती, 6.8 की तीव्रता से आए भूकंप से दहशत में लोग

Highlights तजाकिस्तान में गुरुवार को महसूस किए गए भूकंप के झटके रिक्टर स्कैल पर 6.8 मापी गई तीव्रता अभी तक इस भूकंप में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं

मुर्गोब: तुर्की और सीरिया में विशानकारी भूकंप के बाद अब दुनिया के अलग-अलग देशों में भूकंप की सूचना मिलने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के मुताबिक, गुरुवार को तजाकिस्तान में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए है। रिक्टर स्कैल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। स्थानीय समयानुसार भूकंप सुबह करीब 5:37 बजे आया है। इस भूकंप की गहराई करीब 20.5 किलोमीटर थी।

इसके साथ ही खबर है कि चीन में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, भूकंप का केंद्र चीन और तजाकिस्तान बोर्डर के साथ लगे निकटतम सीमा से करीब 82 किलोमीटर दूर था। गौरतलब है कि झिंजियांग क्षेत्र के पश्चिमी हिस्से में काशगर और आर्टक्स में जोरदार झटके महसूस किए गए हैं।

An earthquake of magnitude 6.8 occurred 67 km west of Murghob in Tajikistan: USGS