ऑन कैमरा व्हाइट हाउस के 'प्राइड मंथ सेलिब्रेशन' में बिडेन के सामने ट्रांसजेंडर-इन्फ्लुएंसर हुई टॉपलेस

Highlights जब ट्रांस-इन्फ्लुएंसर टॉपलेस हुईं तो उस समय राष्ट्रपति जो बाइडन कार्यक्रम में मौजूद थे वीडियो में मोंटोया को राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया वीडियो को ऑनलाइन रूढ़िवादियों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है

वॉशिंगटन डीसी: व्हाइट हाउस के प्राइड मंथ सेलिब्रेशन में एक ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर के ऑन कैमरा टॉपलेस होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है जब ट्रांस-इन्फ्लुएंसर रोज मोंटोया टॉपलेस हुईं तो उस समय राष्ट्रपति जो बाइडन कार्यक्रम में मौजूद थे। दरअसल, 12 जून को ट्रांसजेंडर इन्फ्लुएंसर रोज मोंटोया व्हाइट हाउस के प्राइड मंथ सेलिब्रेशन में टॉपलेस हुईं।

एक वीडियो में मोंटोया को फर्स्ट लेडी जिल बिडेन से मिलते हुए और बाद में राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया है, जबकि कैमरे के सामने ट्रांसजेंडर समर्थक संदेश को उल्लासपूर्वक साझा किया जा रहा है। मोंटोया कैमरे में यह कहते नजर आईं कि "ट्रांस अधिकार मानव अधिकार हैं!" इस वीडियो में एक ट्रांसजेंडर को व्हाइट हाउस के प्राइड मंथ सेलिब्रेशन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के सामने टॉपलेस होते हुए भी दिखाया गया है।

क्लिप में मोंटोया को व्हाइट हाउस के सामने विचारोत्तेजक पोज़ की एक श्रृंखला बनाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को ऑनलाइन रूढ़िवादियों की तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "ट्रांसजेंडर मॉडल ने प्राइड मंथ सेलिब्रेशन के दौरान व्हाइट हाउस परिसर में अपना टॉप उतार दिया। उन्होंने बिडेन और जिल बाइडेन से मुलाकात का एक वीडियो पोस्ट किया था और लिखा था, मुझे व्हाइट हाउस प्राइड में शामिल होने का सम्मान मिला, जो इतिहास में सबसे बड़ा है।"

Transgender model removed her top in White House premises during Pride Month celebration. She had posted a video of her meeting Biden and Jill Biden and wrote, "I had the honor of attending White House Pride, the largest one in history."#RoseMontoya#joebidenpic.twitter.com/rqx1fCIdwL