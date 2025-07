वियतनाम के हा लॉन्ग बे में पर्यटकों की नाव पलटी, करीब 27 लोगों की मौत, 23 लापता

नई दिल्ली: सरकारी मीडिया के अनुसार, शनिवार दोपहर उत्तरी वियतनाम में अचानक आए तूफ़ान के दौरान एक पर्यटक नाव के पलट जाने से आठ बच्चों समेत कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य लापता हैं। वंडर सी नाव 53 यात्रियों और चालक दल के पाँच सदस्यों को लेकर हा लॉन्ग बे के दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर थी, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और वियतनाम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है।

वीएनएक्सप्रेस के अनुसार, बचाव दल 11 लोगों को बचाने में कामयाब रहे और घटनास्थल के पास से 27 शव बरामद किए। शेष 23 यात्रियों का अभी भी पता नहीं चल पाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 2 बजे तूफ़ान के कारण तेज़ हवाओं और उबड़-खाबड़ पानी के कारण नाव पलट गई। बचे हुए लोगों में एक 14 वर्षीय लड़का भी शामिल था, जो लगभग चार घंटे तक पलटी हुई नाव के पतवार में फँसा रहा, जिसके बाद उसे बचा लिया गया।

