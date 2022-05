कांस में रेड कार्पेट पर यूक्रेन युद्ध का टॉपलेस महिला ने जताया विरोध, कहा- हमारा रेप करना बंद करो

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2022 10:05 AM

कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर उतरी एक महिला शुक्रवार को अचानक से तब सुर्खियों में आ गई जब उसने यूक्रेन में जारी युद्ध के विरोध में अपने कपड़े उतारे। यही नहीं, महिला ने अपने शरीर को यूक्रेनी झंडे के रंग में रंगा हुआ था और रेड कार्पेट पर "स्टॉप रेपिंग अस" शब्दों के साथ रंग कर पहुंच गई।

कांस में रेड कार्पेट पर यूक्रेन युद्ध का टॉपलेस महिला ने जताया विरोध, कहा- हमारा रेप करना बंद करो

Next