World Animal Welfare Day 2023: आज है विश्व पशु कल्याण दिवस, जानें हर साल 4 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है ये दिन?

World Animal Welfare Day 2023: आज दुनियाभर में वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जा रहा है। यह दिन पशुओं के अधिकारों और कल्याण का जश्न मनाने का दिन है जिसे हर साल 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है।

यह दुनिया को सभी जानवरों के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए पशु संरक्षण आंदोलन को एक साथ लाता है और एक वैश्विक ताकत के रूप में संगठित करता है।

यह महत्वपूर्ण अवसर हमें हमारे पृथ्वी पर मौजूद उन सभी प्रजातियों की सुरक्षा और देखभाल करने के लिए हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। साथ मिलकर, हम जानवरों पर होने वाले दर्द और क्रूरता को खत्म कर सकते हैं और दुनिया के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं।

वर्ल्ड एनिमल डे 2023 थीम

विश्व पशु दिवस पर, पशु प्रेमी दूसरों को शिक्षित करने और पशु क्रूरता, उपेक्षा और जानवरों के साथ किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई की वकालत करने के लिए एकजुट होते हैं। इस साल इस कार्यक्रम की थीम "बड़ा या छोटे, सभी को प्यार करें" (Big or Small we love them all) है। इस विषय के साथ, लक्ष्य सभी प्राणियों, बड़े और छोटे, के महत्व को प्रकाश में लाना है, और यहां तक ​​​​कि सबसे अधिक नजरअंदाज किए गए जानवरों को भी उनकी सराहना करने का अवसर देना है कि वे क्या हैं और कौन हैं।

विश्व पशु कल्याण दिवस का इतिहास

जर्मन प्रकाशन मैन एंड डॉग के लेखक और संपादक हेनरिक ज़िम्मरमैन विश्व पशु दिवस की अवधारणा लेकर आए। 24 मार्च, 1925 को ज़िम्मरमैन ने बर्लिन, जर्मनी के स्पोर्ट्स पैलेस में विश्व पशु दिवस के उद्घाटन कार्यक्रम की योजना बनाई।

रिकॉर्ड बताते हैं कि इस अवसर पर 5,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। ज़िम्मरमैन ने विश्व पशु दिवस को आगे बढ़ाने के लिए अनगिनत घंटे समर्पित किए। मई 1931 में फ्लोरेंस, इटली में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस की एक कांग्रेस में, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस के रूप में मान्यता देने के उनके प्रस्ताव को भारी बहुमत से मंजूरी दी गई और एक प्रस्ताव के रूप में अधिनियमित किया गया।

विश्व पशु दिवस वेबसाइट को 2003 में यूके स्थित पशु संरक्षण संगठन नेचरवॉच फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम के दर्शकों का विस्तार करने के प्रयास में पेश किया गया था।

क्या है इस दिन का महत्व

इस दिन, दुनिया भर से उत्साही पशु समर्थक विश्व पशु दिवस के उत्सव में शामिल होते हैं और अपने विशेष तरीकों से पशु संरक्षण और संरक्षण में योगदान देते हैं। हर साल, विश्व पशु दिवस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, कई देशों में कई प्रेरक कार्यक्रम होते हैं।

दुनिया भर में हर जगह पशु प्रेमी इस दिन जश्न मना रहे हैं। साथ मिलकर, हम भावी पीढ़ियों के लिए जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण का वादा कर सकते हैं और हममें से प्रत्येक एक बदलाव ला सकता है।

