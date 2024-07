डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ इस तरह 20 वर्षीय शूटर ने किया हमला, सामने आया क्राइम सीन का पहला वीडियो

Highlights डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद पहला क्राइमसीन का सामने आया वीडियो अनोखे अंदाज में शूटर ने साध रखा था निशाना ये घटना ऐसे वक्त में हुई जब देश में आगामी राष्ट्रपति चुनाव का माहौल बना हुआ है

Donald Trump Rally Firing: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने का प्रयास शनिवार को उनकी चुनावी रैली के दौरान हुआ। जब हमलावर ने उनपर मंच से करीब बनी छत पर निशाना साधते हुए गोलियां बरसा दीं, हालांकि इस हमले में ट्रंप बाल-बाल बच गए हैं, लेकिन रैली में मौजूद एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी और दो लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। इस बीच हमला करने वाली की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई, जो बीथल पार्क में रहता है, उसे इस क्राइम सीन के बाद सीक्रेट एजेंसी के जवानों ने मौत के घाट उतार दिया। आगामी राष्ट्रपति चुनावों को लेकर ये सभा डेमोक्रेट कैंडिडेट ट्रंप की पेंसिलवेनिया के बटलर में आयोजित हुई थी।

गौरतलब है कि घटना के बाद वो वीडियो सामने आया है जब हमलावर मैथ्यू डोनाल्ड पर फायर करता हुआ दिख रहा है, इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति लोगों को संबोधित कर रहे थे। सामने आए इस फुटेज में हमलावर ट्रंप को निशाना बनाते हुए फायरिंग की मुद्रा में दिख रहा है। कुछ ही क्षण बाद उसके गोली चलाते ही मौके पर गोलियों की आवाज गूंजती है, जिससे उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है।

