तालिबानी कमांडर की मनमानी! सेना के हेलीकॉप्टर में विदा कर अपनी दुल्हन को ले गया घर, वीडियो वायरल

काबुल: अफगानिस्तान में एक तालिबानी कमांडर ने कथित तौर पर अपनी नवविवाहित दुल्हन को घर ले जाने के लिए एक सैन्य हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अपनी दुल्हन को पूर्वी अफगानिस्तान के लोगार से खोस्त प्रांत हेलिकॉप्टर से लेकर गया।

अफगानिस्तान की स्थानीय मीडिया 'खामा प्रेस' के अनुसार इस तालिबानी शख्स को सोशल मीडिया पर तालिबान की हक्कानी ब्रांच के कमांडर के रूप में बताया गया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में कमांडर दुल्हन के घर के पास उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडिया पोर्टल के अनुसार कमांडर ने कथित तौर पर शादी के बदले लड़की के पिता को 1,200,000 अफगानी मुद्रा दी।

न्यूज एजेंसी एएनआई के करीबी सूत्रों के अनुसार वह खोस्त में रहता है और उसकी पत्नी का घर लोगार के बारकी बराक जिले में था। सूत्रों ने बताया कि ये पूरा वाकया शनिवार को लोगर प्रांत के बरकी बराक जिले के शाह मजार इलाके में हुआ।

