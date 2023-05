2008 Mumbai Attack: 26/11 के आतंकी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को यूएस से लाया जाएगा भारत, अमेरिकी कोर्ट से मिली इजाजत

By भाषा | Published: May 18, 2023 07:05 AM

अदालती सुनवाई के दौरान, अमेरिकी सरकार के वकीलों ने तर्क दिया कि राणा को पता था कि उसका बचपन का दोस्त पाकिस्तानी-अमेरिकी डेविड कोलमैन हेडली लश्कर-ए-तैयबा में शामिल है और इस तरह हेडली की सहायता करके एवं उसकी गतिविधियों के लिए उसे बचाव प्रदान कर उसने आतंकवादी संगठन और इसके सहयोगियों की मदद की है।

