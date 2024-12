Syria Civil War: सीरिया में युद्ध से मचा हाहाकार, विद्रोहियों ने राजधानी दश्मिक को घेरा; जानें अब तक की अपडेट

Syria Civil War: सीरिया में युद्ध के कारण स्थिति बहुत भयावह हो गई है। विद्रोहियों ने राजधानी दश्मिक पर हमला करते हुए उसे घेर लिया है और कब्जा कर लिया है। हालाँकि बशर अल-असद सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि सेना शहर के आस-पास के इलाकों से हट गई है। विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने शहर को घेर लिया है।

सीरिया युद्ध अपडेट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, विद्रोही कमांडर हसन अब्देल गनी ने कहा, "हमारे बलों ने राजधानी को घेरने के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है।"

अब्देल गनी ने कहा कि इस्लामवादी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आक्रमण शुरू किया। हमले का नेतृत्व करने वाले इस्लामवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेता ने लड़ाकों से कहा कि वे असद की सरकार की सीट लेने के लिए तैयार रहें, लंबे समय से निष्क्रिय संघर्ष में नए सिरे से आक्रमण शुरू होने के एक सप्ताह से भी कम समय पहले। दमिश्क आपका इंतजार कर रहा है। HTS के अहमद अल-शरा ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा, अपने असली नाम अबू मोहम्मद अल-जोलानी का इस्तेमाल करते हुए।

सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सेना बल "दमिश्क के ग्रामीण इलाकों के सभी क्षेत्रों में मौजूद हैं"। इसने कहा कि "इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है कि हमारे सशस्त्र बल दमिश्क के पास की जगहों से हट गए हैं।"

सीरिया के राष्ट्रपति ने असद के दमिश्क छोड़ने की खबरों का खंडन करते हुए कहा कि वह "राजधानी से अपने काम और राष्ट्रीय और संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं"।

एचटीएस की जड़ें अल-कायदा की सीरियाई शाखा में हैं। पश्चिमी सरकारों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में प्रतिबंधित, इसने हाल के वर्षों में अपनी छवि को नरम करने की कोशिश की है। जैसे-जैसे इस्लामवादी विद्रोही अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं, वे अब अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक समूहों को आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

अब्देल गनी ने कहा, "हम सभी संप्रदायों को आश्वस्त करने के लिए कहते हैं... क्योंकि संप्रदायवाद और अत्याचार का युग हमेशा के लिए खत्म हो गया है।"

पिछले हफ्ते शुरू हुए हमले के बाद से, कम से कम 826 लोग मारे गए हैं, जिनमें ज्यादातर लड़ाके हैं, लेकिन 111 नागरिक भी शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हिंसा ने 3.7 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सीरिया को मास्को के सहयोगी राष्ट्रपति बशर अल-असद की सेनाओं से लड़ने वाले "आतंकवादी" विद्रोहियों के हाथों में नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

