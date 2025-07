सीरिया में सांप्रदायिक संकट गहराया, संघर्ष विराम जारी रहने के कारण स्वेदा में 940 लोगों की मौत

Syria's Sectarian Crisis Deepens: सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र स्वेदा में भीषण सांप्रदायिक झड़पें जारी रहीं, जिसमें मोर्टार धमाकों और मशीनगन की गोलीबारी की आवाज़ें गांवों और शहर में गूंजती रहीं। इस बीच देश की सरकार ने संघर्षविराम लागू करने की कोशिशें तेज़ की हैं। चश्मदीदों ने स्वेदा के भीतर भारी गोलीबारी सुनने और आस-पास के इलाकों में गोले गिरते देखने की पुष्टि की है। हालांकि शनिवार की हिंसा में हुए हताहतों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। यह हिंसा उस खूनी हफ्ते के बाद हो रही है जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।

सरकार ने पहले ही क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती की घोषणा की थी ताकि शांति लाई जा सके, और सभी पक्षों से शत्रुता समाप्त करने की अपील की थी। शनिवार देर रात, गृह मंत्रालय ने दावा किया कि शहर के भीतर झड़पें बंद हो चुकी हैं और बेडौइन जनजातीय लड़ाकों को तैनाती के बाद खदेड़ दिया गया है।

हालांकि, ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के अनुसार, स्वेदा के आस-पास चल रहे संघर्ष में अब तक मरने वालों की संख्या कम से कम 940 पहुंच चुकी है। इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शरा ने “अरब और अमेरिकी” प्रयासों को तनाव कम करने का श्रेय दिया, लेकिन चेतावनी दी कि हिंसा फिर से भड़क उठी है। उन्होंने इस सप्ताह पहले इज़राइल द्वारा किए गए हवाई हमलों की भी निंदा की।

यह लड़ाई देश की इस्लामी सरकार के लिए अब तक की सबसे गंभीर परीक्षा बन गई है, जिसने दिसंबर में बशर अल-असद के सत्ता से हटने के बाद शासन संभाला था। जो टकराव पहले ड्रूज़ समुदाय और बेडौइन जनजातियों के बीच छोटी झड़पों के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक व्यापक संघर्ष में बदल गया है, जिसमें सरकार भी शामिल हो गई है और उन्होंने ड्रूज़ बंदूकधारियों से सीधी मुठभेड़ की है।

शनिवार को एक बार फिर ड्रूज़ लड़ाकों और बेडौइन समूहों के बीच नई झड़पें हुईं। बढ़ती हिंसा के चलते इज़राइल ने प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप किया है, जिसने दक्षिणी सीरिया और दमिश्क में रक्षा मंत्रालय पर हवाई हमले किए। इज़राइली अधिकारियों का कहना है कि उनका उद्देश्य ड्रूज़ अल्पसंख्यक की रक्षा करना है।

हालांकि सीरिया पर इज़राइल और अमेरिका की नीतियों में तीखा मतभेद बना हुआ है। जहां वाशिंगटन शरा सरकार को समर्थन दे रहा है, वहीं इज़राइल का कहना है कि वर्तमान नेतृत्व चरमपंथी तत्वों से भरा हुआ है और यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए खतरा है।

मार्च में, सीरियाई सेना पर आरोप लगा था कि उसने अलावी समुदाय — जो कभी असद की ताकत का आधार था — के खिलाफ बड़े पैमाने पर हत्याएं की थीं।

शनिवार को टेलीविज़न पर दिए गए संबोधन में राष्ट्रपति ने “तत्काल संघर्षविराम” की घोषणा की और सभी पक्षों से लड़ाई समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा, “इज़राइली हस्तक्षेप ने देश को एक खतरनाक दौर में धकेल दिया है जिससे उसकी स्थिरता खतरे में पड़ गई है।”

उन्होंने यह भी कहा, “सीरिया को विभाजन, अलगाव या सांप्रदायिक भड़कावे का प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा।” राष्ट्रपति ने ड्रूज़ उग्रवादियों पर बेडौइन समुदाय के खिलाफ बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया।

इज़राइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शरा पर हिंसक तत्वों के साथ खड़ा होने का आरोप लगाया। उन्होंने 'X' पर लिखा, “अल-शरा के सीरिया में अल्पसंख्यक — चाहे कुर्द हों, ड्रूज़, अलावी या ईसाई — के लिए जीना बेहद खतरनाक हो गया है।”

इस बीच, अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने घोषणा की कि सीरिया और इज़राइल दोनों के बीच एक संघर्षविराम पर सहमति बनी है।

'I wouldn't describe the ceasefire as anything other than fragile and shaky. It could go either way.'@AlexCrawfordSky reports from outside Sweida in Syria - the city at the heart of the sectarian fighting, where the violence traps 30,000 people.https://t.co/VmTU5gKib7pic.twitter.com/MLQmSul7c2